برلمانى بالقليوبية: على الجميع دعم الدولة بالعمل وليس بالتظاهر

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية أن دعوات التظاهر فى عيد تحرير سيناء هى دعوات خائبة، لأن من أطلقها يريد زعزعة النظام وللأسف انساق ورائها بعض الشباب بالخطأ دون دراسة الموقف ودراسة تبعات التظاهرات فى هذا الوقت بالتحديد.

وقال سليم لـ"اليوم السابع" إن هذا الوقت بالتحديد هو وقت بناء وعمل للارتقاء بالوطن ولعبور سفينة الوطن إلى بر الأمان بعيدا عن المزايدات التى يزايد بها البعض فى بعض الأمور، التى لا يجب الحديث فيها من العامة وذلك لارتباطها بمسألة الأمن القومى.

وأضاف سليم أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل فى رفض أو قبول اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، كما أن موافقة مجلس النواب تُعتبر تصديقًا على الاتفاقية ولا تتطلب استفتاء من قبل الشعب.

وأشار سليم أن الشعب المصرى سئم من المظاهرات التى قد تدفع إلى الفوضى والمصريون فى حاجة إلى الاستقرار وبناء الدولة فبدون استقرار لا أمل ولا تقدم، قائلا: إننا يجب علينا جميعا دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي ضد المخططات الخارجية التى تحاك ضد مصر، حيث إن هناك مؤامرات تدبر ضد مصر من قبل بعض الدول والقوى الخارجية.

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