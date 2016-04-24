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حكومة الوفاق الوطنى الليبى تنفى استنساخ النموذج التركى فى مكافحة الهجرة

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حكومة الوفاق الوطنى الليبى تنفى استنساخ النموذج التركى فى مكافحة الهجرة حكومة الوفاق الوطنى الليبى تنفى استنساخ النموذج التركى فى مكافحة الهجرة

>نفى المكتب الإعلامى لأحمد معيتيق، أن يكون نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى أحمد معيتيق، قد دعى إلى استنساخ التجربة التركية مع الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، موضحا أن بعض صفحات التواصل الاجتماعى قد تناولت زيارة روما الأخيرة التى قام بها السيد معيتيق صحبة وفد رفيع المستوى، من زاوية ضيقة، وحاولت تفريغ الزيارة المهمة من محتواها، وكان معيتيق قد نشر على صفحته فى الفيس بوك أن ليبيا يمكن أن تستأنس بالتجارب السابقة التى جمعت الاتحاد الأوروبى بدول أخرى، مثل ما حدث مع تركيا مشترطاً أن يتناسب ذلك مع ظروف ليبيا.

وفى تعليق رسمى، نفى جلال العاشى مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية، وعضو الوفد، أن يكون اجتماع روما قد تطرق لموضوع توطين اللاجئين الأفارقة فى ليبيا، وقال أن التجارب السابقة للاتحاد الأوربى لا يعنى استنساخ نفس الفكرة، ولكن ما تم التطرق إليه هو وضع استراتيجية شاملة للهجرة لدول المصدر يتم فيها تفعيل التنمية المكانية فى دول أفريقيا، وتوفير فرص العمل، للمساهمة فى الحد من أسباب الهجرة.

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