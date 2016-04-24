ننشر أسماء المتوفى والمصابين السودانيين فى حادث تصادم بسوهاج

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين والجثة فى حادث التصادم الذى وقع مساء أمس السبت، بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 60 دائرة مركز أخميم، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 أخرين بينهم 6 سودانيين.

وتبين من التحريات التى أشرف عليها العمد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، والرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بأن الجثة تخص عصام عبد الغفار عبد المطلب ويقيم بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة المركز ويعمل سائق مصرى الجنسية.

كما تبين أن المصابين السودانيين من مستقلى الأتوبيس هم سامية نو الدين حسين 50 سنة وتقيم بالخرطوم ومصابة بجرح قطعى باليد اليسرى وإشتباه كسر بالفك، وحنان أحمد جده سليمان 30 سنة مصابة بجرح قطعى بالجبهة طوله 5 سم واشتباه كسر باليد اليمنى واشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسوريا إبراهيم موسى 45 سنة مقيمة بأم دورمان مصابة باشتباه كسر باليد اليسرى، وعزيزة المهدى عمر 45 سنة مقيمة بأم دورمان ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخلف الله قسم الله عوض مقيم بأم دورمان مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج والجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى.

بينما تم نقل 3 مصابين مصريين إلى مستشفى سوهاج العام برفقة سودانى مصاب.

مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم على طريق"سوهاج - البحر الأحمر"

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