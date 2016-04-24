زوجة المتهم بقتل والده فى إمبابة: ربما كان يعانى من أزمة نفسية

كشفت تحقيقات المستشار أحمد الحمزاوى، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المتهم "سعيد. ا" عامل بمطعم شعبى، يعيش مع والده "أبو العز. ف" 75 سنة، فى منزله بمنطقة إمبابة هو وزوجته وأبنائه، وأنه قام بقتله لاعتقاده بأنه على علاقة بزوجته، فاستخدام سكين المطبخ وطعنه به، ومثل بجثته.

وقالت الزوجة "زينب. ع" أمام النيابة، أن تصرفات زوجها اتسمت بالغرابة فى الفترة الأخيرة، وأنه ربما يعانى من أزمة نفسية دفعته للاعتقاد بأن والده يخونه معها، فيما قال المتهم أنه كان على خلاف مع والده لأنه يعتقد بأنه يمارس أعمال السحر والشعوذة للإيقاع بينه وبين زوجته ، ما أدى لتغير حياته ووقوع مشكلات لا حصر لها مع زوجته، وأن قرار قتله لوالده كان وليد اللحظة، وأنه لم يخطط لذلك على الإطلاق.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، أن المتهم استغل نوم والده العجوز وذبحه بسكين، ثم سدد له عدة طعنات، ومثل بجثته بقطع خصيتيه، وأكد مصدر أمنى، أن المتهم ادعى ارتكابه الجريمة لشكه فى وجود علاقة بين والده وزوجته، وتلقى العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغاً بمقتل عجوز داخل مسكنه بمنطقة إمبابة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة المجنى عليه مصاب بعدة طعنات بأنحاء جسده وجرح ذبحى بالرقبة بالإضافة إلى قطع بخصيتيه.

- حبس المتهم بقتل والده والتمثيل بجثته فى إمبابة 4 أيام على ذمة التحقيق

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