د. العلياني: جامعة بيشة ستقاضي كل من يسيء إليها دون وجه حق

أوضح المتحدث الرسمي لجامعة بيشة عميد شؤون الطلاب د. غرم الله العلياني أن الجامعة ملتزمة بدورها في خدمة المجتمع بمحافظة بيشة والمحافظات التي تقدم خدماتها لها في كل من بلقرن والنماص وتثليث، كما تؤكد اكتمال كافة المتطلبات والإمكانيات المادية والبشرية لتقديم هذه البرامج بجودة عالية.

وبين د. العلياني أن الجامعة تم إنشاؤها حديثاً، وتشتمل على العديد من الكليات التي كانت قائمة منذ أكثر من 25 عاماً، وقدمت خدمات تعليمية ومجتمعية وبحثية لمجتمع بيشة والمحافظات القريبة منها، وخرّجت العديد من الطلاب والطالبات الذين أصبحوا الآن في مراتب ومراكز عالية، ويخدمون الوطن في مواقعهم.

وقال المتحدث الرسمي إن الجامعة وحرصاً منها على مواصلة عطائها وخدماتها التعليمية والبحثية للمجتمع فقد اعتمد مجلس الجامعة برنامجين للماجستير بدأ أولهما العام الماضي ١٤٣٦-١٤٣٧ه، وسيبدأ البرنامج الثاني العام القادم ١٤٣٧-١٤٣٨ه، وتم الإعلان عن التقديم على البرنامجين في وقت سابق لجميع المواطنين الراغبين في مواصلة دراساتهم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني، وتم فرز جميع المتقدمين وفق المعايير والضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الجامعة عن طريق اللجان المختصة في كلية التربية وأقسامها، وتم الإعلان عن المرشحين بعد اعتماد المحاضر من مدير الجامعة د. مهدي القرني وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة، وبإرسال رسائل للمرشحين، وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية.

وفي ختام تصريحه أوضح د. العلياني أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن موقع الجامعة، حيث إن بعضاً مما ينشر عن الجامعة لا أساس له من الصحة، وبعض من يتبوأ نشر مثل ذلك حسابات وهمية تهدف إلى التشويه فقط، وأن الجامعة ترحب بأي ملاحظة بناءة تأتيها وهي متعاونة مع الجميع، وأن توجيهات مدير الجامعة تقضي بالتعاون الكامل مع جميع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح، وفي هذا الإطار فإن الجامعة لن تسكت في الدفاع عن نفسها وأخذ حقها وحق منسوبيها من خلال الجهات القضائية المختصة ممن يسيء إليها أو إلى أحد من منسوبيها.