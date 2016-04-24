العيادات السعودية تواصل صرف الأدوية للسوريين في «الزعتري»

عمّان - واس

صرفت العيادات التخصصية السعودية 1762 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، شملت عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الفئات العمرية من اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الأسبوع. وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني أن صيدلية العيادات عملت على تأمين المرضى من اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات بكل المستلزمات العلاجية والدوائية على اختلاف حاجتهم وفقاً للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية، منوهاً إلى أنه يجري تمويل الصيدلية بالأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري وذلك ضمن دراسة نصف شهرية يقوم بها أطباء عيادات الاختصاص داخل العيادات.