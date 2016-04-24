مدير عام صحة الجوف يدير مستشفى دومة الجندل

باشر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الأستاذ حسين بن الراوي الرويلي صباح أمس الخميس العمل كمدير لمستشفى دومة الجندل العام ضمن البرنامج الأسبوعي الذي يعمل فيه كمدير لأحد مستشفيات المنطقة في يوم عمل كامل يمارس فيه مهام مدير المستشفى.

وفي بداية اليوم اجتمع مع مدير المستشفى وناقش أوضاع العمل في المستشفى، ثم اجتمع مع المدير الفني والطبي ورئيس التمريض بالمستشفى، وناقش أوضاع عمل الأطباء والتمريض بالمستشفى واحتياجها، والعمل بالعيادات والأقسام والعمليات الجراحية.

كما التقى المواطنين واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، بعدها قام بجولة تفقدية لأقسام المستشفى واستمع من المرضى المنومين مطلعاً على مدى رضاهم للخدمات المقدمة لهم بالمستشفى، ومتطلباتهم ومطمئنا على حالتهم الصحية، كما تفقد العنايات المركزة واطلع على الحالات المنومة فيها، وتفقد قسم الطوارئ وتجول الرويلي في العيادات الخارجية والتقى المرضى في غرف الانتظار مستمعا منهم عن آلية استقبالهم ومدة انتظارهم وانتظام المواعيد بالمستشفى.