د. آل الشيخ يلتقي أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة المؤسس

يلتقي رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ اليوم أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الملك عبدالعزيز ضمن برنامج النخبة الذي يشرف عليه سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، ويتناول في اللقاء أهمية الشورى في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة. كما سيقدم د. آل الشيخ لمحة عن الشورى في الإسلام وفق ما نص عليها القران الكريم وأكدت عليه السنة النبوية المطهرة. ويستعرض رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء المفتوح الذي دعي إليه عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن الشوري تجربة العمل الشوري في المملكة والمراحل التي مرت بها منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- حيث شهد مجلس الشورى نقلة نوعية من حيث النظام وعدد الأعضاء وصلاحيات المجلس واختصاصاته. وفي نهاية اللقاء سيدور حوار بين رئيس مجلس الشورى والحضور يجيب خلاله على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الشورى في الاسلام وأعمال المجلس ودوره في صناعة القرار الوطني.