أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

د. آل الشيخ يلتقي أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة المؤسس

Google+ Print
د. آل الشيخ يلتقي أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة المؤسس د. آل الشيخ يلتقي أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة المؤسس
247814346605.jpg

د. عبدالله آل الشيخ

    يلتقي رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ اليوم أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الملك عبدالعزيز ضمن برنامج النخبة الذي يشرف عليه سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، ويتناول في اللقاء أهمية الشورى في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة. كما سيقدم د. آل الشيخ لمحة عن الشورى في الإسلام وفق ما نص عليها القران الكريم وأكدت عليه السنة النبوية المطهرة. ويستعرض رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء المفتوح الذي دعي إليه عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن الشوري تجربة العمل الشوري في المملكة والمراحل التي مرت بها منذ عهد المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- حيث شهد مجلس الشورى نقلة نوعية من حيث النظام وعدد الأعضاء وصلاحيات المجلس واختصاصاته. وفي نهاية اللقاء سيدور حوار بين رئيس مجلس الشورى والحضور يجيب خلاله على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول الشورى في الاسلام وأعمال المجلس ودوره في صناعة القرار الوطني.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية