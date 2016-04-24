«أمن الطرق» يباشر التدريب على البلاغات لمركز العمليات الموحد (911)

باشرت القوات الخاصة ﻷمن الطرق التدريب على اﻷنظمة والاطلاع على آلية العمل ومباشرة بعض البلاغات ومعالجتها واختبار وفحص أنظمة الاتصال والتأكد من جاهزيتها تمهيداً للتشغيل الفعلي للمركز.

ويأتي هذا العمل ضمن الخطة المشتركة بين وكالة وزارة الداخلية للتخطيط الأمني والأمن العام والمركز الوطني للعمليات الموحد (911) لتشغيل المركز بمنطقة مكة المكرمة.

وعلمت "الرياض" من مصادرها أنه سيلي ذلك وفق الخطة المعدة مسبقاً مباشرة بقية الجهات التابعة للأمن العام ممثلة في المرور ودوريات الأمن مباشرة التطبيق والتدريب على هذه الأنظمة.

وفي هذا الصدد، أكد قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء ركن عبدالرحمن الصالح، أن العملية الانتقالية تسير على الوجه المطلوب وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- تنص على أن يكون المركز بالصورة التي تعكس الأداء المتطور للجهات الأمنية. من جانب آخر، حضر التدريب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكه المكرمة العقيد مظلي عايض البقمي، حيث تجدر الإشارة إلى أن المركز سيعمل على تقديم الخدمة اﻷمنية واﻹنسانية من خلال الجهات المشاركة لرقم العمليات الموحد (911).