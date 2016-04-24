«خطة التحول الشاملة».. ترجمة ملموسة لخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر إشراقاً

الجميع يتطلع ليوم الغد عندما يعلن الأمير محمد بن سلمان رؤية المملكة 2030م في لحظة انتظرناها منذ بداية السنة الماضية عندما بدأت مرحلة التغيير بتأسيس مجلس الاقتصاد والتنمية وبداية عمله لأول مرة بعد أن تم إلغاء جميع المجالس الاقتصادية والتنموية المتفرقة ودمج عملها في مجلس واحد وقائد واحد.

موارد البلاد «تضيع» في دعم لسياسات لا طائل منها لأنها لا توفر دخلاً مستداماً

بداية التغيير عند نقل بعض المهام والمؤسسات الحكومية من وزارة المالية.

عملية التحول الوطني ليست جديدة فقدت بدأت مسبقا خلال السنة الماضية، وكان أبرزها الإصلاحات التي تمت بنقل مهام التخطيط الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى فصل صناديق الاستثمار الحكومية من وزارة المالية وضمها إلى الوزارات المعنية بها مثل صندوق التنمية الصناعي الذي نقل لوزارة التجارة وصندوق الاستثمارات العامة الذي نقل إلى مجلس الاقتصاد والتنمية.

إقرار البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة

بعد ذلك، خلال شهر اغسطس 2015م، وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز إدارة المشروعات الوطني برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وهي خطوة مهمة في عملية التحول لأنها تستهدف بالشكل الأساسي رفع كفاءة وجودة المشروعات الحكومية الإنشائية، وبشكل أكثر تحديدا فهي ستساعد على الحد من الهدر في انفاق المشروعات الحكومية وتحسن من جودتها بالإضافة إلى عدم التزامها بمواعيد الانجاز.

نتائج هذا المركز لم تتضح بعد ولكن ممارسات شبيهة تم عملها من مجلس الاقتصاد والتنمية كما أشار إليها معالي الوزير محمد آل الشيخ عندما صرح بإيقاف مشروعات عديدة جدا تتجاوز قيمتها تريليون ريال لم يتم البدء بها بالإضافة إلى خفض فارق الميزانية الفعلية عن التقديرية خلال سنة 2015م إلى 12% تقريبا بحسب تصريحه لبلومبرق بعد أن كانت تصل إلى 25% والتخطيط لخفض هذا الفارق إلى أقل من ذلك بكثير خلال السنوات القادمة بإذن الله.

تعيين وزير إسكان جديد وإقرار رسوم الأراضي والسياسات العامة للتمويل العقاري

خلال المنتصف الثاني من سنة 2015م تم تعيين وزير الإسكان ماجد الحقيل، وكان قد تم قبلها الموافقة على رسوم الأراضي البيضاء، ومن ثم لحقها إقرار السياسات العامة للتمويل العقاري. هذه القرارات تعتبر تحولا مهما لقطاع التمويل العقاري حيث ساعدت خلفية الوزير الحقيل التجارية على القيام بخطوات مهمة لمعالجة مسألة السكن وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وتسهيل بيئة الأعمال فيه والعمل أيضا على لائحة رسوم الأراضي التي سيتم إقرارها قريبا ليكون أثرها ناجعا في حفز أصحاب الأراضي البيضاء على تطويرها وتحويلها إلى مساكن بدلا من احتكارها من قبل المدخرين.

أما بالنسبة للسياسات العامة للتمويل العقاري فهي الركيزة الأساسية لمنظومة عمل التمويل العقاري بنظام الرهن العقاري الذي أقر قبل عدة سنوات. هذه السياسات تعتمد بشكل أساسي على نظام التمويل العقاري الذي تم إقراره خلال سنة 1433ه والذي ينص على وضع مهام لعدة إدارات حكومية من ضمنها وزارة التجارة ووزارة العدل وهيئة سوق المال مما سيخلق لنا سوق تمويل عقاري تتجاوز قيمته التريليون ريال خلال السنوات القادمة ويقود بها الاقتصاد، وستكون الأوراق المالية العقارية متاحة للاستثمار الأجنبي حيث سيتم منحهم حوافز ضريبية لتشجيعهم على الاستثمار فيها.

إقرار هيكل جديد للميزانية العامة خلال سنة 2016

هيكل الميزانية العامة الحكومية لسنة 2016 جاء مختلفا تماما عن جميع الميزانيات التي أقرت في الماضي حيث وضع المجلس فاصلا لتأثير أسعار النفط على الصرف الحكومي فمع أن الميزانية التقديرية لسنة 2016 حددت بقيمة 840 مليار ريال إلا أن الصرف المقدر كان 657 مليار ريال حيث وضعت ال 183 مليار المتبقية كمخصص دعم للميزانية ليضمن عدم تجاوز المصاريف الفعلية للمصاريف المقدرة بشكل كبير.

هذا الهيكل للميزانية وضع حدا شبه نهائي لتأثير أسعار النفط على الصرف الحكومي فسواء استمر سعر النفط بالهبوط أو الصعود فالميزانية التقديرية ستبقى كما هي ومعدل النمو السنوي للميزانية سيكون ما بين 3 إلى 5% تقريبا. هذه المعلومات مبنية على تصريحات للأمير محمد بن سلمان، وأيضا لتصريحات أخرى للوزير محمد آل الشيخ في المقابلة التي نشرت في بلومبرق.

تنويع الاستثمارات الحكومية والصندوق السيادي (تنويع الدخل الحكومي بدلا من تنويع الاقتصاد)

أدهشتني تصريحات الأمير محمد بن سلمان عندما ذكر في مقابلاته على بلومبرج أنه يرى أن على المملكة التفكير في تنويع دخلها عن طريق تنويع استثماراتها، بدلا من تنويع الاقتصاد نفسه. فهذا الأمر كنت أتحدث عنه تماما أثناء وجودي في برنامج بيت الحوار على قناة روتانا خلال شهر اكتوبر 2015م. هذا التحول الاستراتيجي لا يعني بالضرورة التخلي عن تنويع الاقتصاد، بل هو بكل بساطة جعل تنويع الاقتصاد يحدث بالشكل الصحيح بدون أن تضيع موارد البلاد في سياسات دعم حكومي لا طائل منها لأنها لا توفر دخلا مستداما للحكومة لعدم وجود ضرائب على الاقتصاد كما هو موجود في الدول الأخرى التي تحرص على تنويع اقتصادها.

طرح جزء ضئيل من شركة أرامكو للاكتتاب العام وبالتالي نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة يتوافق تماما مع التوجه الجديد بتنويع الاستثمارات الحكومية وبالتالي تحويل بوصلة الصرف في السياسات الحكومية لتكون في استثمارات ذات عوائد محددة وواضحة سواء كانت على المدى القصير أو على المدى الطويل الاستراتيجي. إضافة لذلك، استخدام صندوق الاستثمارات العامة لدعم النمو الاقتصادي المحلي سواء عن طريق تمويل مشروعات البنى التحتية ذات العائد المجزي ماليا واقتصاديا، أو عن طريق الاستثمار خارجيا لغرض الربح أو لأغراض تنموية أخرى متعلقة بنقل التقنية أو ربط الأسواق السعودية المحلية بالأسواق الدولية عن طريق الاستحواذ على شركات دولية ذات دور فاعل في سلسلة القيمة "Value Chain" في قطاعها.

تغيير سياسة

الدعم الحكومي

خفض الدعم الحكومي الذي أقر منذ بداية السنة كان لسبب وجيه بحسب تصريح الأمير محمد، فالدعم كان يقدم للجميع الأغنياء والفقراء جميعا، لهذا ما سيحدث هو إعادة تقنين سياسات الدعم الحكومي ليتم تقديمها بالشكل الصحيح لمستحقيها وبطريقة لا تؤدي إلى هدر موارد الدولة المحدودة سواء كانت الموارد هذه متعلقة بالطاقة أو بالموارد الطبيعية كالمياه وغيرها.

هذا التغيير في سياسة الدعم سيكون له دور إيجابي جدا على مختلف قطاعات الأعمال في البلاد، فارتفاع الأسعار وتكاليف المواد الأولية وغيرها ستدفع الشركات والأفراد لبحث الحلول للمعضلات التي سيواجهونها، تماما كما يحدث في البلدان الأخرى المتطورة. فمن المفترض أن تكون هذه الحاجة للتطوير دافعا للشركات والأفراد للإبداع في مجالاتهم مما يجعلنا نعايش تحسنا في مستوى الإبداع "Innovation" محليا.

برنامج التحول

الوطني وتحديات التغيير

تفاصيل البرنامج لم تعلن بعد ولكنه يعتبر إحدى أدوات التغيير في الاستراتيجية الوطنية لرؤية المملكة 2030م ومن المتوقع أن يساهم في نقل تفاصيل الاستراتيجية للإدارات الحكومية كافة لمطابقتها "Cascading" مع استراتيجياتها، وليقوم في نفس الوقت بالعمل على تحسين عملية التآزر "Synergy" بين الإدارات والمؤسسات الحكومية المختلفة. البرنامج سيساهم بشكل كبير في عملية التغيير ولكن التحديات المتوقع حدوثها ستكون عديدة وعلى رأسها رغبة الموظفين الحكوميين في تطبيقها، بالإضافة إلى نظام الحوافز الوظيفي الحكومي سيكون أحد أهم التحديات لبرنامج التحول الوطني وربما يعرقل بعض جوانبه لعدة سنوات. رغم ذلك، من المبكر الإسهاب في الحديث عن البرنامج أو التحديات المتوقعة لعملية التغيير حتى يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة القادمة بإذن الله.