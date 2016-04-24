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ثانوية بتنومة تسمي مسرحها باسم أول مديريها

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ثانوية بتنومة تسمي مسرحها باسم أول مديريها ثانوية بتنومة تسمي مسرحها باسم أول مديريها
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المحافظ الهزاني يسلم ابن عايض درعاً وشهادة تقدير

تنومة - سعيد معيض

    في بادرة لاقت ترحيباً من أهالي محافظة تنومة خصوصاً المجتمع التعليمي أطلقت ثانوية أبو بكر الصديق بمحافظة تنومة على مسرحها اسم "مسرح إبراهيم بن عايض" أول مدير لها وهو الاستاذ والمربي ابراهيم بن عايض آل عاطف، تقديرا لريادته في المجال التربوي والتعليمي في المحافظة بشكل عام، وريادته في قيادة الثانوية وإدارتها منذ انشائها عام 1397 هجرية، واستمر مديرا لها حتى تقاعد عام 1412هجرية. جاء ذلك خلال حفل اختتام الانشطة التعليمية في المدرسة الذي حضره محافظ تنومة الاستاذ عبدالرحمن الهزاني، وبحضور مدير المدرسة الاستاذ عبدالرحمن فايز الشهري وأساتذة وطلاب المدرسة اضافة الى عدد من المسؤولين في المحافظة وأولياء الأمور.

من جهته عبر الأستاذ د. صالح أبو عراد عن سعادته بهذه البادرة من المدرسة مؤكدا أن الاستاذ إبراهيم يستحق هذا التكريم شاكرا مدير المدرسة وأساتذتها وصاحب المقترح ومن سعى لوضعه موضع التنفيذ.

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