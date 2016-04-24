التحول الوطني.. الإرادة وحسن الإدارة

د. ماجد بن عبدالله الهديان *

من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني أن كانت نشأته على مبادئ اقتصاد السوق، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تتمتع المملكة بمزايا تنموية مهمة في معايير التنافسية الدولية ودلالة ذلك ثقة المستثمر الوطني والأجنبي في مناخ الاستثمار.

ومن ناحية أخرى، فإن النمو في الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية جعلت الوطن الغالي يتبوأ مكانة دولية مرموقة واحتل مكان الصدارة كأكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وينتهج سياسة اقتصاد السوق الحر، وعضو في مجموعة (G20)التي تضم أكبر عشرين اقتصادا على مستوى العالم.

وتمتلك المملكة أكبر احتياطي نفطي في العالم بنسبة (25%)، وتوفر الطاقة للمشروعات الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشروعات الاستثمارية الوطنية والأجنبية التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعّدين.

كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وافريقيا، وتتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً، وهذا يعني أنه بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتغطية متطلباته. فكان من بشائر الخير؛ الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عضو مجلس الوزراء ويضم المجلس في عضويته الوزراء المختصين بالشأن الاقتصادي والتنمية الذي يضم في عضويته مزيجا من الكفاءات المهنية ذات المشارب المعرفية المتباينة في تأهيلها العلمي وخبراتها العملية مما يُعد خطوة مهمة في ارساء برنامج التحول الوطني لتسخير الامكانيات المتاحة ومواجهة المعوقات وتذليل العقبات الناجمة عن تعدد الأجهزة ذات العلاقة بتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي ولضمان التنسيق والتكامل بين أعمالها بما يحقق سرعة اتخاذ القرارات وكفاءتها ويسهم في بلورة السياسات الاقتصادية المستقبلية ودراسة الإطار العام لخطة التنمية ومشروعاتها.

وهذا يحفز الى ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تمكن القطاع الخاص الوطني والأجنبي من أن يضطلع بدوره في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية. وبالرغم من هبوط أسعار النفط وما آلت اليه بآثارها السلبية على كثير من اقتصادات الدول إلا أن الاقتصاد الوطني وبالرغم من ذلك أثبت قدرته على الاستمرار في دعم برامج التنمية الوطنية مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وكبقية اقتصادات دول العالم؛ فاقتصادنا ما زال يتأثر بعدة عوامل سلبية أولها الانخفاض في أسعار النفط والظروف المحيطة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.

وبالرغم من ذلك؛ يُعد الاستثمار الخاص سواء الوطني أو الأجنبي من الأدوات المهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ويؤدي دوراً أساسياً في انتعاش الاقتصاد على المستوى الوطني ويكون الاقتصاد الوطني بمنأى عن تأثير وهيمنة العائدات النفطية؛ وعلى وجه خاص عندما يكون الاستقطاب للاستثمار الوطني والأجنبي الذي يجلب معه المعرفة وعلوم التقنية المعاصرة ويسهم في زيادة الانفتاح على الأسواق العالمية وايجاد فرص العمل ويقلص البطالة فيحد من مظاهر الفقر؛ ولعل أثار ذلك تكون جليّة في عصر العولمة التي يلقي الاستثمار بظلالها الإيجابية وتكون تلك الآثار غير محصورة على المستوى الوطني فحسب بل على الاقتصاد العالمي في مختلف بقاع الأرض.

ومن هذا المنطلق، وبحكم الاختصاص في مجال العقود وقانون الاستثمار الأجنبي؛ أجدها فرصة سانحة للحديث عن أبرز ملامح برنامج التحول الوطني الذي يسعى لتحقيق التنمية المستدامة؛ وضمان عدم تأثرها بالأوضاع المالية وتعزيز القدرة الوطنية على تجاوز الأزمات من خلال الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والمالية والطبيعية دون المساس بثروات الأجيال القادمة التي تدعم تلبية حاجاته وضمان عدم الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية من خلال تبني أفضل الآليات الكفيلة بتحديد المخاطر المحتملة والتعامل معها على المدى المتوسط والطويل.

وهذا يتطلب معرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة، وبما أن البرنامج الماليزي جعل ماليزيا تتحول من دولة زراعية الى دولة صناعية يُشار اليها بالبنان، فيجدر التنويه في هذا الشأن بتشابه البرنامج الوطني للتحول مع البرنامج الماليزي في ثلاثة محاور: الأول وجود جهة مختصة تتولى الإشراف على البرنامج لضمان تحقيق أفضل قدر من التعاون بين الوزارات، والثاني أنها تؤكد على شراكة القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج التنمية بكل فاعلية ممكنة وضمان توفر الدعم الكامل لذلك، والثالث أنها تعزز نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الوطنية والأجنبية التي سيتبناها البرنامج.

وفي هذا الصدد؛ يجدر التنويه الى بعض أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني التي يأتي تأطيرها في جهود ملموسة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيث تم إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للنقل، وما تبع ذلك من وضع مؤشرات قياس أداء الأجهزة الحكومية، وغرس نهج العمل بمبدأ الشفافية والمحاسبة، وتأسيس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات العامة، والعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وهذا يُهيئ البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص مما يُلمس معه وجود المناخ الاستثماري الذي تزداد فيه متانة الاقتصاد الوطني في معايير التنافسية الدولية، ويُحدث تحولات جوهرية ايجابية في شكل وبنية مشروعات الاستثمار حيث سيتسنى للقطاع الخاص الاضطلاع بدور بارز ومتزايد في بناء الاقتصاد الوطني، فالسياسة التنموية للمملكة منذ بدايتها تؤكد على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الإسهام في جميع الأنشطة الاقتصادية، ويُعد هذا التوجه من أهم التوجهات التنموية التي انتهجتها الحكومة الرشيدة في سياستها الاقتصادية بحيث يتناسب حجم الفرص الاستثمارية المتاحة مع الزيادة المتنامية في القدرات التمويلية والتنظيمية للقطاع الخاص، وقد تم تعزيز هذا التوجه من خلال الجهود المكثفة والملموسة لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم، وتذليل المعوقات التي قد تواجه اقامة مشروعات الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي، وإعادة هيكلة قطاع الخدمات العامة والجهات الحكومية تبعاً لذلك، والعمل الدؤوب على تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي ظل وجود وضع اقتصادي يمتاز بالقوة والمتانة، ومناخ استثماري ملائم لإقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية وكنتيجة طبيعية لذلك سيتم التوسع في سياسة التخصيص في ظل سعي خطط التنمية إلى زيادة تحسين المناخ الاستثماري من خلال التوجهات المختلفة التي تبنتها الحكومة الرشيدة في ظل تنامي عدد الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين المملكة وغيرها من دول العالم ذات العلاقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخاصة اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقيات منع الازدواج الضريبي. وتأكيد التوجه العام على أهمية تبسيط إجراءات منح تراخيص اقامة مختلف المشروعات الوطنية والأجنبية في ظل اتساع تنامي حجم السوق السعودية، وتزايد إنشاء المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية، ووجود شبكة متكاملة من البنية الأساسية، ووجود الاستراتيجية الصناعية التي تتمتع بدعم حكومي غير محدود، ففي عام 2015م بلغ (11) مليار ريال وبلغ حجم مبيعات الصناعة (627) مليار ريال، وأثمر هذا في أن تكون المملكة أكبر دولة صناعية في العالم العربي، وفي ظل التوجه الملموس نحو مجتمع المعرفة وأن تكون الاستثمارات غير تقليدية قائمة على الابتكار والإبداع واستقطاب مشروعات تقوم على اقتصاد المعرفة، ووجود مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة، وتوطين التقنية وتحديث الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية بما يضمن ملاءمتها لمتطلبات التنمية للاقتصاد الوطني.

وبما أن الاستثمار يتعثر كثيرا في المجتمعات التي يتدنى مستوى القدرة والكفاءة في مخرجاتها التعليمية، فمن الأهمية بمكان؛ القول بأن تطور وسائل الإنتاج في مختلف المجالات الاستثمارية تتطلب قدرا معينا من المهارات المهنية التي تعتبر أهم العوامل المحددة لجذب الاستثمارات؛ وبمعنى آخر، إن القصور في هذا الجانب يترتب عليه البحث عن يد عاملة أجنبية وهي حالة من شأنها زيادة في تكاليف الإنتاج بسبب الفارق في الأجر بين اليد العاملة الماهرة المحلية والأجنبية في بعض المشروعات الاستثمارية.

وفي دراﺴة نشرﻫﺎ ﺼﻨدوق النقد الدولي أكدت على وجود علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو المجتمعي المرتبط بمحددات رأس المال البشري؛ ومؤدى هذا؛ أن جذب الاستثمار الوطني والاجنبي يتطلب تطوير العنصر البشري والارتقاء بمستوى مهارته الذاتية سواء كانت مهارات (إدارية، فنية، تقنية، تسويقية)، مما يتطلب إيجاد الكفاءات الوطنية البشرية المؤهلة القادرة على مواجهة متطلبات التنمية للمرحلة القادمة؛ وعلى هذا الأساس الحيوي المهم سيتم وضع استراتيجية خاصة لتطوير مستوى التعليم والمهارات الفنية والتقنية للموارد البشرية في مختلف المجالات، وهذا ما سيؤكد عليه برنامج التحول الوطني لإيجاد دعم متكامل حيث سيركز على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من حيث التأهيل العلمي والتدريب المهني مما يعزز القدرات في مواردنا البشرية لتكون مخرجات التعليم متوائمة مع متطلبات سوق العمل التي تُعد أهم مكتسبات التنمية الوطنية وإيجاد فرص عمل تحقق طموح أبناء الوطن من الجنسين للقضاء على البطالة لتحقيق الرفاه الاجتماعي.

وتشمل أبرز ملامح برنامج التحول الوطني عمليات بيع أصول الممتلكات العامة بتخصيص جزء من شركة أرامكو لتكون متاحة للملكية المشاعة بين الأفراد والقطاع الخاص، وأن تصبح الشركة منافسه صناعيا على المستوى العالمي وتتملك مصافي بترولية في مناطق حيوية في مختلف القارات متخصصة في إنتاج الطاقة، وفرض ضرائب وأهمها ضريبة القيمة المضافة على السلع بما يعزز من دعم الانتاج للسلع وتوفير الخدمات من شأنها أن توفر نحو (10) مليارات دولار سنويا بحلول العام 2020م؛ وبطبيعة الحال سيكون ذلك من خلال ضوابط لا ترهق كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتغيير أسلوب إدارة الدولة للاحتياطيات المالية لتكون أكثر فاعلية استثمارية ممكنة بكفاءة عالية لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بإعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة لتوفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري، وذلك لأهميتها الكبيرة لتنمية الاقتصاد السعودي، وتوفر المقومات الأساسية لقيامها والتي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها منفردا اما لقلة الخبرة أو رأس المال أو كليهما.

كما سيعزز البرنامج تكريس النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص لكونه يُعد القاتل الصامت للتنمية. كما ستكون المرأة حاضرة المشهد في ملامح برنامج التحول الوطني امتناناً واعترافاً بمكانة المرأة السعودية ودورها الحيوي في شتى المجالات، وسيضع البرنامج ركائز مجتمعية أساسية مهمة في سبيل تهيئة الفرص لمشاركة المرأة بإيجابية واستقلالية في برامج التنمية الاقتصادية وتيسير الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك.

وبطبيعة الحال فهذه الملامح تمحورت من خلال مراجعة شاملة للتوصيات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتقييمها بما تتطلبه المرحلة المستقبلية بنهج مرسوم بمهنية وكفاءة عالية لمسيرة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التي نشهد فيها تحولا ايجابيا أثمر في ارتفاع العائدات غير النفطية مما أدى إلى تبني التوجه نحو ترشيد النفقات العامة، وتحسين كفاءة الأداء في الجهات الحكومية، والتعبير عن رسم الإرادة لتنويع مصادر الدخل من خلال البُعد التدريجي عن هيمنة العائدات النفطية بالقدر الذي أصبح ملموساً في قراءة الموازنة العامة للدولة؛ وهذا بحد ذاته، يؤكد سلامة وجودة ادارة النهج الاقتصادي بحرفية غير مسبوقة، وإيجاد بدائل لدعم الاقتصاد الوطني تعتمد على القيمة المضافة للصناعات الوطنية، بما في ذلك خصخصة خدمات بعض الجهات العامة ودعم نهضة المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافدا مهما في القطاع الخاص.

إن جهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تذكر فتشكر؛ ولكن ما زال أمامه الكثير من التحديات التي يتطلع الوطن والمواطن الى تجاوزها في ظل تكريسه مبدأ الإفصاح والشفافية كسياسة عامة تظلل قبة المجلس لإيجاد السبل الكفيلة بتحسين نوعي للخدمات العامة والخاصة وفق اجراءات مبسطة ويسيره تخفف من وطأة الإرهاق الإداري على كاهل المواطن؛ وتلبي احتياجاته الأساسية تمهيداً لتحقيق الرفاه المنشود.

*مستشار التنمية الاقتصادية والاستثمار