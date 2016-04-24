خبراء اقتصاديون: مشاركة المواطن مهمة.. ووعيه نجاح ل«التحول الوطني»

أجمع عدد من المختصين وذوي الخبرات الاقتصادية ل"الرياض" على أهمية مواكبة ومساندة المواطن لمجريات خطط التحول الاقتصادي الضخمة التي يديرها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وذلك عبر استيعاب تلك الخطط وما ترمي إليه من تحول في بوصلة الاقتصاد السعودي لتتحول المملكة من دولة تعتمد على عائدات النفط كمصدر دخل وحيد إلى دولة متعددة الاستثمارات متنوعة المداخيل، خصوصاً وأن نجاح تلك الخطط وغيرها من خطط التنمية يعتمد بشكل كبير على شراكة المواطن وفهمه لها أينما كان موقعه في القطاع العام أو الخاص للدولة.

وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف مما لاشك فيه بأن مجمل هذه الخطط والجهود المبذولة هدفها الرئيس هو ديمومة واستمرار الرفاهية وجودة الخدمات للمواطن وللأجيال القادمة وينبغي على المواطن أن يكون ساعداً وعوناً لهذه الجهود فالخطة الوطنية للتحول الاقتصادي الوطني لو أردنا النظر إليها بشكل مبسط تتلخص في رؤية مستقبليه تتنوع فيها مصادر الدخل لتتحرر من الاعتماد على مصدر وحيد هو النفط وتهيئ المجتمع للحد من الهدر الهائل وغير المطلوب في كثير من الجوانب الحياتية وتوفير تلك المصاريف سواء في قطاعات الوقود والكهرباء أو المياه وخلافه وهي خطة طموحة تستفيد مما ستتيحه خصخصة بعض القطاعات الحكومية وما ينتج عن تلك الخصخصة من زيادة في جودة الخدمات المقدمة للمواطن وكذلك تقليل فيما ستكلفه تلك الخدمات مستقبلياً.

وأشار الدكتور سالم باعجاجه إلى أن أقرب مثال لتسهيل فهم ذلك هو عمل مقارنة بحال جودة وقيمة خدمات الاتصال أيام كانت تلك الخدمات مقدمة من طرف شركة وحيدة وحال تلك الخدمات وكلفتها بعد خصخصة تلك الشركة وفتح الباب للمزيد من الشركات لتقديم الخدمة وكيف انعكس ذلك الأمر بالإيجاب على المواطن والخدمة المقدمة له مشيراً إلى أن الخطط الجديدة تتضمن قطاعات مختلفة تلامس حياة المواطن وحياته البومية كالصحة والإسكان والنقل وغيرها وهي كذلك تراعي مستقبل الأجيال القادمة وتحفظ حقوقهم المطلوبة.

بدوره قال المهندس طلال عبدالله سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة بأنه من الهام والضروري بأن يستوعب المواطن ما تعنيه عملية التحول الكبير التي تقوم بها الدولة في هذا الوقت وما ستعود به تلك العملية من نفع له ولأبنائه في المستقبل وبلا شك فالمواطن عرف عنه دوماً حبه لوطنه وولاؤه لحكامه كما أنه يحظى بصفات وخصائص مهمة أهمها التزامها الديني وكل تلك الصفات مجتمعة تتوافق في مضمونها مع يتطلبه واقع ذلك المواطن في هذه الخطط التحولية وهو واقع يتضمن الانضباط والإسهام برفع الإنتاجية أينما كان موقع ذلك المواطن سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وقال المهندس طلال سمرقندي الجميع متطلع لتفاصيل أكثر عن خطة التحول الوطني وأجدني متمنياً بأن تركز تلك الخطة على انتقالنا من بلد مستهلك إلى بلد منتج معتمد على نفسه غير مستورد خصوصاً في الصناعات البتروكيمائية والتي وهبنا الله منها مصادر طبيعية ضخمة هي المادة الرئيسة التي تدخل في أكثر من 4500 صناعة بترو كيمائية وأتمنى أن يتم ذلك بتدرج يراعي واقع نوعية الصناعة سواء كانت تحويليه أو تكميلية أو أساسية.

ومن جهته قال محمد صويلح عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بأن مما يثلج الصدر أن يكون القائمون على هذه الخطة الوطنية شبان على رأسهم ولي ولي العهد في مجتمع يمثل الشباب نسبة أكثر من 65% في نسيجه ولاشك مطلوب من تلك الفئة بأن تكون في حجم المسؤولية والثقة التي أنيطت بها في خطة تستشرف المستقبل والمنافسة العالمية والتغيرات التي يشهدها العالم وذلك في سبيل استمرارية قوة الدولة ورفاهية المواطن.

وتابع محمد صويلح بأن خطة التحول الوطني التي ستخرج باقتصاد المملكة من دائرة الاعتماد على مصدر دخل وحيد من ناتج بيع النفط والغاز إلى تنويع تلك المصادر والاستفادة من مختلف الميزات التنافسية التي تملكها المملكة والتي منها ما يحققه موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبعد السياسي والثقل الديني لها كقائدة للعالمين الإسلامي والعربي ووجود مجتمع شاب وحيوي يؤمن بأهمية الحفاظ على مكتسباته الوطنية وكل ذلك بدأنا في رؤيته مطبقاً على أرض الواقع فالمتتبع لتحالفات المملكة ومبادراتها خلال العام المنصرم وهذا العام سيلاحظ تغيراً كبيراً وجهوداً ملموسة بدأت في إعلان التغيير الذي تعيشه المملكة.

وقال عضو اللجنة الوطنية للشباب مطلوب من الشباب اليوم مسايرة هذه الجهود والاستفادة من الثقة الكبيرة التي أولتها الدولة للشبان ومن الدعم الذي تمنحه الخطط الوطنية من إشراك للشباب في القرار ومن دعم مادي ومعنوي للمساهمة في ديمومة قوة اقتصاد الوطن وحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما أكد المحلل الاقتصادي حسين بن حمد الرقيب على دور المواطن في نجاح خطط التحول الوطني وقال إن أي تحول يحدث يكون له ثمن ينبغي على الجميع تحمله للوصول إلى الأهداف المرجوة منه وجني فوائده على المدى المتوسط والبعيد فالخطة الوطنية مثلها كغالبية نوعياتها من خطط دول العالم لن تخلو من بعض الامور التي تضاف فيها مزيد من الرسوم لبعض الخدمات وإيقاف للدعم عن بعض الاشياء لكنها تتميز باستبدال ذلك الدعم بدعم للأسر المحتاجة وتسهيل في كثير من الأمور ومطلوب من المواطن بأن يكون في حجم المسؤولية لإنجاح تلك الخطة التي سيكون نتيجتها بإذن الله وتوفيقة اقتصاد متوازن لا يعتمد على النفط وحفظ لديمومة الرفاهية لتتمع بها الأجيال السعودية القادمة جيلاً بعد جيل.