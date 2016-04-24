تسليم 492 وحدة سكنية فى أربعة مراكز بكفر الشيخ خلال 3 شهور

قاربت مديرية الإسكان بكفر الشيخ من الانتهاء من 492 وحدة سكنية التى تم إقامتها فى أربعة مراكز، سيدى سالم وبيلا ومطوبس وبلطيم.

وقالت المهندسة عزة بدوى مدير مديرية الإسكان فى محافظة كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفيه لها، إنه تم الانتهاء من 492 وحدة سكنية فى 4 أربعة مراكز، مؤكدة أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية خلال 3 شهور للمستفيدين فى مشروع الإسكان.

وأضافت مدير مديرية الإسكان، أن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، يتابع التشطيبات النهائية للوحدات السكنية لتسليمها لمستحقيها.

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