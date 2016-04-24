السكتات والجلطات.. أبرز مخاطر الإصابة بالذبذبة الأذينية

يعانى الكثيرون من مشكلة مرضية يطلق عليها الذبذبة الأذينية التى تحدث خللا فى ضربات القلب بشكل عام، هذا ما أكد عليه الدكتور حاتم غازى استشارى أمراض القلب.

وأضاف أن الكثير من المخاطر والمضاعفات تنتج عن هذه الحالة المرضية، التى تصيب عددا كبيرا فى مصر والعالم بشكل عام ومن أبرز المخاطر المحتملة التى تهدد المريض بهذه المشكلة، هو إصابته بالجلطات المتنوعة، والتى تنتشر فى أماكن متفرقة من الجسم محدثة الجلطات الخطيرة.

>وأكد استشارى القلب أن هذه المشكلة قد تتسبب فى رفع فرص الإصابة بالسكتات الدماغية أو ما يعرف بالشلل النصفى وهى مضاعفات خطيرة للغاية.

وأوضح الدكتور حاتم أن هذه الذبذبة قد تصبح سببًا فى اضطراب عمل الكلى بشكل عام ما يرفع من فرص الإصابة بفشل الكلى وبالتالى لجوء المرضى للغسيل، كما تشكل خطرًا واضحًا وكبيرًا على حالة النظر فى بعض مرضاها، وقد يصاب الشخص بانعدام قدرتهم على الرؤية، لأنها تؤثر وبشكل مباشر فى كثير من الحالات على شرايين العين محدثة نوع من الجلطات وبالتالى تؤثر بالسلب على البصر بشكل عام، لذلك يشدد استشارى القلب على ضرورة المتابعة الطبية والاعتناء بصحة المصاب.

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