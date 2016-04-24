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الرضاعة الساحرة تضبط هرموناتك وتعيد انقباض عضلات الرحم بعد الولادة

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الرضاعة الساحرة تضبط هرموناتك وتعيد انقباض عضلات الرحم بعد الولادة الرضاعة الساحرة تضبط هرموناتك وتعيد انقباض عضلات الرحم بعد الولادة
لا تتخلى عن رضاعة طفلك تحت أى ظرف، نصيحة يقدمها لك الدكتور أحمد عسقلانى -أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العينى- موضحًا أن الرضاعة فى حد ذاتها فعل صحى وعليك أن تكونى مثابرة عليه لصحتك وصحة طفلك، فهى كالسحر.

وأضاف الدكتور أحمد عسقلانى، أن الرضاعة أمر طبيعى ويجب الحرص عليها، معتبرها "سحر" له العديد من المزايا الصحية والتى لا يمكن أن يكون لها بديل كفء، ولذا عليك أن تعى أهميتها وفوائدها لكى تكون أشد حرصًا عليها ومن أهم هذه الفوائد:

-إرضاعك لطفلك يساعد كثيرًا على زيادة هرمون اللبن لديك وبالتالى يحسن من نسبته.
>-الرضاعة مفيدة للغاية لك ولصحتك فور الولادة، لأنها تعمل على انقباض عضلات الرحم لديك بعد الولادة ما يسهل من عودتها لطبيعتها مرة أخرى سريعًا
>-رضاعتك لطفلك تزيد بلا شك من حصة الأجسام المناعية فى جسده الصغير الضعيف.
>- تحافظ على صحتك الإنجابية ونسب الهرمونات فى جسمك.
>-تريحك من الدورة الشهرية وعنائها.
>-لبن الأم خاصة السرسوب فى بداية الرضاعة به من العناصر ما لا يمكن أن يعوض مطلقًا لصحة الطفل، فهو غنى بالعناصر أضعاف اللبن العادى فى الأيام المقبلة، نسبة من 3 سم إلى 10 سم من اللبن العادى للرضاعة.


>- لو حامل ومدمنة كافيين ممكن تولدى قبل ميعادك

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مصر 365