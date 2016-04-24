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مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم على طريق"سوهاج - البحر الأحمر"

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مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم على طريق"سوهاج - البحر الأحمر" مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم على طريق"سوهاج - البحر الأحمر"
شهد الطريق الصحراوى الشرقى "سوهاج البحر الأحمر"، عند نقطة الكيلو 60 بمركز أخميم، منذ قليل، حادث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة السويس ترافل وسيارة ربع نقل.

نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 6 سودانيين و 4 مصريين، وجار الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بسيارات المرور لرفع أثار الحادث من على الطريق وبيان أسبابه ونقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.
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