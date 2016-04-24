مصرع شخص وإصابة 10 فى حادث تصادم على طريق"سوهاج - البحر الأحمر"

شهد الطريق الصحراوى الشرقى "سوهاج البحر الأحمر"، عند نقطة الكيلو 60 بمركز أخميم، منذ قليل، حادث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة السويس ترافل وسيارة ربع نقل.إعلان - Ads إعلان - Ads
نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 6 سودانيين و 4 مصريين، وجار الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بسيارات المرور لرفع أثار الحادث من على الطريق وبيان أسبابه ونقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.
نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 6 سودانيين و 4 مصريين، وجار الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والدفع بسيارات المرور لرفع أثار الحادث من على الطريق وبيان أسبابه ونقل المصابين للمستشفيات لتلقى العلاج.
>