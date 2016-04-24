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مقتل وإصابة 6 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازى

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مقتل وإصابة 6 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازى مقتل وإصابة 6 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازى

>لقى أربعة جنود بالجيش الليبى مصرعهم وأصيب أثنان آخران مساء أمس السبت جراء الإشتباكات بالمحور الغربى بمدينة بنغازى، مع ما يسمى بقوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة.

وأكد الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" ببنغازى، العقيد ميلود الزوى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء أمس، مقتل أربعة جنود من قوات الجيش وإصابة أثنين آخرين ، جراء الاشتباكات بالمحور الغربى بمدينة بنغازى مع أنصار الشريعة.

وأضاف الزوى، أن جثامين الجنود نقلت إلى مستشفى المدينة ، لافتا أن الجريحين إصابتهما متوسطة قدمت لهما الإسعافات الأولية ومازالا تحت الرعاية الطبية.

وأوضح أن الاشتباكات مازالت مستمرة بمنطقة القوارشة ببنغازى بين قوات الجيش بمساعدة القوات الخاصة ضد أنصار الشريعة.
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