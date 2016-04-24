أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - إنتر ينتفض أمام أودينيزي

Google+ Print
بالفيديو - إنتر ينتفض أمام أودينيزي بالفيديو - إنتر ينتفض أمام أودينيزي

(إفي): اقتنص إنتر ميلان 3 نقاط غالية بعدما قلب تأخره أمام ضيفه أودينيزي بهدف لفوز متأخر بثلاثية مقابل واحد على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل الأول اليوم السبت في مستهل الجولة الـ34 للدوري الإيطالي.

حملت ثلاثية "النيراتزوري" توقيع كل من المهاجم المونتنيجري ستيفان يوفيتيتش، ثنائية في الدقيقتين 36 و75 ، قبل أن يضيف البرازيلي إيدر هدف الاطمئنان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

فيما تقدم الضيوف في النتيجة بالهدف الذي أحرزه سيرل تيريو مبكرا في الدقيقة التاسعة من البداية.

وبهذه النتيجة يعود إنتر لدرب الانتصارات من جديد بعدما سقط في الجولة الماضية أمام جنوى بهدف نظيف، ليرتفع رصيده للنقطة 62 في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 39 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر مؤقتا.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه