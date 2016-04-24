بالفيديو - إنتر ينتفض أمام أودينيزي

(إفي): اقتنص إنتر ميلان 3 نقاط غالية بعدما قلب تأخره أمام ضيفه أودينيزي بهدف لفوز متأخر بثلاثية مقابل واحد على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل الأول اليوم السبت في مستهل الجولة الـ34 للدوري الإيطالي.

حملت ثلاثية "النيراتزوري" توقيع كل من المهاجم المونتنيجري ستيفان يوفيتيتش، ثنائية في الدقيقتين 36 و75 ، قبل أن يضيف البرازيلي إيدر هدف الاطمئنان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

فيما تقدم الضيوف في النتيجة بالهدف الذي أحرزه سيرل تيريو مبكرا في الدقيقة التاسعة من البداية.

وبهذه النتيجة يعود إنتر لدرب الانتصارات من جديد بعدما سقط في الجولة الماضية أمام جنوى بهدف نظيف، ليرتفع رصيده للنقطة 62 في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 39 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر مؤقتا.

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