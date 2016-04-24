بالفيديو – لا جديد.. سان جيرمان بطل كأس الرابطة

(إفي): توج باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية للموسم الثالث على التوالي بفوزه اليوم السبت على ليل 2-1 في المباراة النهائية.

ويحمل (بي اس جي) الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الرابطة التي توج بلقبها في ست مواسم.

وهذا هو اللقب الثاني للفريق الباريسي هذا الموسم بعدما حسم لقب الدوري مبكرا قبل ثماني جولات من نهاية المسابقة.

وسيكون بمقدور باريس سان جيرمان إضافة لقب ثالث إلى خزائنه هذا الموسم إذا توج ببطولة كأس فرنسا، حيث سيواجه مارسيليا في المباراة النهائية.

ويدين (بي اس جي) بفوز اليوم للاعبه الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي أحرز هدف حسم اللقاء قبل ربع ساعة من النهاية.

تقدم (بي اس جي) في الدقيقة 40 عن طريق خابيير باستوري واستطاع جبريل سيدبي إدراك التعادل لليل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

ورغم لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعب وسطه ادريان رابيو لحصوله على بطاقتين، إلا أن باريس سان جيرمان تمكن من الفوز بهدف دي ماريا في الدقيقة 74.

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