مؤتمر سيميوني: الحكم اتخذ القرار الصحيح بطردي

(إفي): قال الارجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد إن الحكم ماثيو لاوز "اتخذ القرار الصحيح" بطرده بعد قيام "فتى بجانب دكة البدلاء بإلقاء كرة في الملعب أثناء هجمة لفريق مالاجا".

ووأجهت كرة ألقيت من جانب دكة بدلاء الاتلتي هجمة مرتدة لمالاجا، ليقوم بعدها الحكم بطرد سيميوني بمجردا انتهاء الشوط الاول.

وقال سيميوني "بالتأكيد الحكم اتخذ القرار الصحيح الذي تنص عليه عقوبة القاء كرة من جانب دكة البدلاء، وتصرف كما كان ينبغي عليه، بطرد المدرب".

وأضاف سيميوني أن الكره القاها جامع للكرات كان يقف إلى جانب دكة البدلاء، حيث قد يتعرض المدرب وفقا لما تنص اللائحة لعقوبة الايقاف لثلاث مبارايات.

وأكمل سيميوني "الثلاث جولات المتبقية لا تغير في هدفنا الذي رسمناه منذ بداية الموسم: التعامل مع كل مباراة على حده بشكل حاسم والتركيز على ذلك فقط، وعدم النظر أبعد، لأننا في الجولات الثلاث المتبقية سنشهد لحظات هامة".

وأوضح "الشوط الاول لم يكن جيدا، وكنا مضغوطين حتى الدقيقة 20 أو 25، وكان لعبنا فرديا بعش الشيء، ونريد أن نحسم اللقاء بالشكل الفردي، وهذا جعلنا متسرعين، وعدم وجود ربط في أسلوب لعبنا".

وتابع "بعد أول 20 أو 25 دقيقة بدأنا في التحسن وفي الشوط الثاني بلا شك، تغيير أنخيل كوريا أشعل الفريق وجعله جاهزا للهجوم من خلال خطة 4-3-1-2 التي تمنحنا خيارات متنوعة. وهذا قربنا من الفوز في لحظة هامة، وبلا شك، وستجعلنا في هذا السباق حتى النهاية".

وأكد أن "الفريق كان أكثر توازنا في الشوط الثاني، وكان أفضل بشكل كبير، ومنظم في الجانب الدفاعي ومتوازن في الوسط، ولم نتعرض لفرص خطيرة، وكان واضحا أن الفريق بمقدوره حسم اللقاء في أي لحظة".

شاهد اللقطة