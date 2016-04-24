سواريز: الليجا أهم من لقب الهداف

(إفي): قال لويس سواريز الذي يتصدر سباق هدافي الدوري الإسباني في الوقت الحالي بعد تسجيله أربعة أهداف في فوز النادي الكتالوني على سبورتنج خيخون بسداسية نظيفة في الجولة الـ35 من المسابقة، إنه اذا ما حقق لقب الـ(بيتشيتشي) فـ"مرحبا بذلك، ولكن أهم شيء هو التتويج بالليجا".

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "بكل تأكيد هذا الأمر لا يمثل هوس أو هدف بالنسبة لي، الآن وبمساعدة الزملاء اذا ما حققته فمرحبا بذلك، ولكن الهدف الرئيسي هو لقب الليجا".

وأشار سواريز الذي سجل ثمان أهداف خلال مباراتين متتاليتين، وهو أمر لم يسبق أن حققه طوال مسيرته إلى أنه سعيد بمساعدة برشلونة على تحقيق الفوز.

وتابع اللاعب "هذا لا يحدث في التدريبات. أنا مندهش. الاستمتاع يأتي بسبب كون هذه الأهداف ساعدت الفريق عقب الشوط الأول المعقد الذي واجهناه".

وبخصوص الشوط الأول قال سواريز "لم نكن ندرك أننا لا نلعب بالوتيرة والسرعة المطلوبة، ولكن هنا يأتي دور الاستراحة للتفكير والتناقش. أدركنا أننا لم نكن نقدم مباراة جيدة وأنه يجب علينا رفع مستوى الأداء".

وأشاد سواريز بزميله في الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث تابع "ليو يدير الفريق وطريقة لعبه حينما يكون في حالة جيدة. أشكره على هذا. سحره لا يزال موجودا".