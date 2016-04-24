مؤتمر مدرب خيخون: الحكم ليس له علاقة بفوز برشلونة بسداسية

(إفي): قال المدير الفني لسبورتنج خيخون، أبيلاردو فرنانديز، إن فريقه لا يستحق الخسارة الثقيلة التي تكبدها اليوم أمام مضيفه برشلونة بسداسية نظيفة في الجولة الـ35 لليجا.

وفضل أبيلاردو طي صفحة مباراة اليوم والتفكير في المباريات الثلاث المتبقية التي وصفها بـ"النهائية" من أجل ترك منطقة الخطر والبقاء في الليجا.

وتجمد رصيد سبورتنج خيخون بعد الهزيمة عند 32 نقطة يقبع بها في المركز الثامن عشر ويقترب من توديع المسابقة.

وقال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "علينا أن نحصد تسع أو ست نقاط من أجل البقاء. لا زال الأمل باقيا، حيث أننا نبتعد عن منطقة الأمان بفارق نقطة وحيدة".

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن ينتفض لاعبو فريقه قبل المواجهة المصيرية المقبلة أمام إيبار يوم الجمعة على ملعبهم "المولينون".

وعن مواجهة اليوم، أشاد أبيلاردو كثيرا بالشوط الأول الذي قدمه خيخون، ولكنه أبدى أسفه لقلة الفاعلية الهجومية للاعبيه بعدما سنحت لهم عدة فرص خلال هذا الشوط.

وقال في هذا الصدد "قدمنا أداء جيدا في الشوط الأول واستطعنا السيطرة على مفاتيح لعب برشلونة. سنحت لنا ثلاث فرص واحدة وكان يجب أن نتمتع بفاعلية أكبر أمام منافس بحجم برشلونة. واعتقد أن النتيجة قاسية مقارنة بالمباراة الكبيرة التي قدمها اللاعبون".

وعن الأهداف الثلاث التي سجلها الفريق الكتالوني من ركلات جزاء، رفض أبيلاردو التعليق على هذا الأمر وأيضا على أداء الحكم "الحكم لم يكن له أي دخل بفوز برشلونة بستة أهداف".