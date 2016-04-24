مديرية أمن القاهرة: إعلان القرعة العلنية للحج بالمحافظة الثلاثاء

تجرى مديرية أمن القاهرة قرعة الحج العلنية بين المتقدمين لحج القرعة هذا العام من محافظة القاهرة بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 أبريل الجارى بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر أكاديمية الشرطة بالعباسية.

وقالت مديرية أمن القاهرة إنها من المقرر أن توفر سيارات لنقل المواطنين من مدخل الأكاديمية الرئيسى بشارع فخرى عبد النور حتى مكان إجراء القرعة.

يذكر أن وزارة الداخلية قد قامت بفتح باب التقدم لقرعة الحج من خلال أقسام الشرطة وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت بالإضافة للخدمة الهاتفية الصوتية فى الفترة من يوم 21/3/2016 وحتى يوم 7/4/2016.

- 16 مايو.. الفصل فى طعن بطلان إشراف وزارة الداخلية على بعثات حج القرعة

>