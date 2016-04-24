فرج عامر بعد فوزه برئاسة لجنة الشباب:أولوياتى عودة الجماهير وقانون الرياضة

أكد المهندس فرج عامر، رئيس سموحة، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه سيسعى جاهداً للانتهاء من اقرار قانون الرياضة الجديد خلال الشهرين المقبيلن، خاصة فى ظل إلحاح أغلب أعضاء مجلس النواب على ضرورة السرعة فى إصدار قانون الرياضة الجديد.

وتعهد فرج عامر، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير، بانه سينهى عمله فى مراجعة قانون الرياضة الجديد، خلال شهر واحد فور صدوره، مشيراً أن القانون الجديد يحتاج من 12 إلى 15 جلسة لمراجعته داخل مجلس النواب فقط.

أضاف رئيس سموحة، أنه سيضع أمر عودة الجماهير للمدرجات من جديد ضمن ألواوياته، مشيراً إلى أنه تم طرح فكرة استخدام كارت يسمى "شجع" يتم عن طريقة شراء تذكرة المباريات مع تسجيل بيانات المشجع، من أجل تسهيل التعرف على جميع المشجعين داخل الاستاد، والتوصل بسهولة لمن يقوم بشغب الملاعب.

النائب فرج عامر يفوز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

>