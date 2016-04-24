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‏اليوم.. نظر دعوى إلزام نقابة المهندسين بعلاج أحد مؤسسيها خارج مصر

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‏اليوم.. نظر دعوى إلزام نقابة المهندسين بعلاج أحد مؤسسيها خارج مصر ‏اليوم.. نظر دعوى إلزام نقابة المهندسين بعلاج أحد مؤسسيها خارج مصر
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من خالد فؤاد المحامى وكيلا عن المهندس عبد المحسن حمودة أحد مؤسسى نقابة المهندسين، والتى يطالب فيها بإلزام النقابة بعلاجه خارج .

وذكرت الدعوى التى اختصمت نقيب المهندسين بصفته، أن المدعى يعانى من ٨ أمراض مزمنة تستوجب علاجه خارج مصر، وخصوصا أنه أجرى العديد من الفحوصات الطبية التى أكدت تعرضه لأمراض عديدة مستعصية وتتطلب خبراء فى الطب.

وأضافت الدعوى أن المدعى كان يعالج على نفقة النقابة، وأنه من المؤسسين للنقابة منذ نشأتها، إلا أن الأطباء نصحوه بالسفر خارج البلاد لتلقى العلاج لأن ما يعانى منه مرض مستعصى ويتطلب أجهزة حديثة.


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مصر 365

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