أمر ملكي: إعفاء وزير المياه والكهرباء وتكليف الفضلي بمهام الوزارة

صدر أمس أمر ملكي بإعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء من منصبه، وتكليف الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة بالقيام بعمل وزير المياه والكهرباء ، وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 114

التاريخ : 16 / 7 / 1437 ه

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/ 8 / 1412 ه .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3/3/1414ه .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68) بتاريخ 9/4/1436 ه .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعفى معالي المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء من منصبه.

ثانياً: يكلف معالي الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة بالقيام بعمل وزير المياه والكهرباء .

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود