جدة تستشرف المستقبل بـ «بوابة إلكترونية» تقدم 132 خدمة

تسعى محافظة جدة عبر بوابتها الإلكترونية (www.ejeddah.gov.sa) إلى تقديم توفير 132 خدمة تقدمها سبع جهات حكومية لتكون بذلك متميزة في مجال الخدمات الإلكترونية متجاوزة غيرها، بحسب ما كشفه فارس هذا الإنجاز صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة، في حوار مع «الرياض».

مسؤولو القطاعات المشاركة في الخدمة يطلعون على تقارير الأداء

ويشير محافظ جدة، إلى أن المسؤولين في القطاعات المختلفة يشاركون عبر الاطلاع على تقارير قياس الأداء التي تُرسل دورياً بشكل آلي، فيما يتم تطبيق آلية تصعيد للمسؤول الأعلى حسب الأوقات المحددة للخدمات المقدمة في البوابة إضافة إلى المعلومات التفصيلية عن الخدمات الإلكترونية المتاحة وكذلك معلومات الجهات المشاركة والقنوات المختلفة للتواصل معها.

الجهات المشاركة في الخدمات هي القريبة إلى احتياجات المواطن

*سمو الأمير، بداية كيف تمت دراسة مشروع "بوابة جدة الإلكترونية"؟

- كان غرض هذه الدراسة توفير بوابة خدمات موحدة تستهدف كافة المستفيدين من خدمات القطاعات المختلفة في محافظة جدة وعلى مستوى عالٍ من الفعالية والشفافية وتسريع إجراءات تنفيذ هذه الخدمات تبعاً للتعاون القائم بين الجهات المختلفة في المحافظة بما يحقق مصلحة الجميع.

التصعيد للمسؤول الأعلى حسب الوقت.. ومعلومات تفصيلية للجهات

*وماذا تضم هذه البوابة؟

-تضم البوابة الإلكترونية التي باركها ودشنها سمو الأمير خالد الفيصل، الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات داخل محافظة جدة لجعلها متاحة في بوابة واحدة بحيث يتوجه إليها أي شخص يرغب في الحصول على خدمة من الجهات المشاركة.

*كيف تعدون "بوابة جدة الإلكترونية" كمبادرة ينتظرها أهالي محافظة جدة؟

-تعد مبادرة "بوابة جدة الإلكترونية" من أبرز الجهود المبذولة لدعم التعاملات الإلكترونية ومواكبة التطور في تقديم الخدمات الإلكترونية والتي سعى إليها المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات لإنجاز نشاطاتها وأعمالها ولتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وبجودة عالية مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الوقت والجهد في التعامل مع المستفيدين من هذه الخدمات.

*هل يتحقق عنصر الشفافية في هذه المبادرة؟

-لعل من أبرز أهداف هذه المبادرة رفع مستوى الشفافية عند تقديم الخدمات وزيادة الفاعلية والتكامل بين الجهات مما سيدعم تقديم خدمات إلكترونية متنوعة على مستوى محافظة جدة بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتطوير خدمات أخرى مساندة من شأنها تحسين الأعمال لمختلف احتياجات المستفيدين منها.

*وماذا عن توفير الكوادر المؤهلة لإدارة هذا العمل؟

- لا يمكن أن نغفل الفائدة في تقليص التكاليف المرتبطة بتوفير الكوادر المؤهلة والمباني المجهزة لاستقبال المستفيدين إضافة إلى الأعباء التشغيلية لتقديم خدمات لعدة جهات، الأمر الذي يمكن تقديم خدمات القطاعات على الإنترنت ضمن العالم الافتراضي مع تقديم الدعم الفني اللازم لذلك.

*ما هي الخدمات الإلكترونية المتاحة في البوابة، والجهات المشاركة فيها؟

-منذ تدشين البوابة أبدت الجهات المختلفة في المحافظة استعداداً كاملاً وتعاونا لإتاحة خدماتها في البوابة الإلكترونية، حيث يستطيع زائر البوابة الاستفادة حالياً من أكثر من 132 خدمة مسجلة تقدمها 7 جهات حكومية هي: محافظة جدة وأمانة محافظة جدة ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية.

وتقدم محافظة جدة 14 خدمة عبر البوابة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمقيمين.

في حين طرحت أمانة محافظة جدة عبر البوابة الإلكترونية باقة من الخدمات كالحصول على رخص المحلات الجديدة للمنشآت لممارسة مختلف الأنشطة وخدمة تجديد رخصة محل وتغيير نشاط رخصة محل وخدمة نقل ملكية رخصة محل تجاري وإلغاء رخصة محل تجاري وخدمة بدل تالف أو فاقد رخصة محل تجاري وتعديل لوحات محل تجاري وخدمات عملاء الأمانة وتسجيلهم حيث تتيح هذه الخدمة إنشاء حساب إلكتروني، يتمكن عملاء الأمانة من خلاله متابعة واستعراض معاملات الاتصالات الإدارية وخدمات رخص البناء ومطالبات سداد والكروكيات التنظيمية والبلاغات والمخالفات. ويمكن للمستفيد طلب خدمات إيصال تيار كهربائي والاستعلام عن المراكز الصحية المعتمدة ومطالبة سداد وخدمات البطاقات الصحية وإصدار بطاقة صحية وإصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة صحية وغيرها من الخدمات.

وتضم الخدمات المقدمة من وزارة العدل إتاحة المستفيد الاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية إلكترونية صادرة من كتابات العدل أو المحاكم في جميع مناطق المملكة بهدف تسهيل التحقق من سلامة جميع الوكالات الشرعية الإلكترونية قبل العمل بموجبها وخدمة الاستعلام عن موعد قضية ووقتها وتاريخها والمكتب القضائي من خلال إدخال رقم القضية والمحكمة وسنة القضية إضافة لخدمة الاستعلام عن معاملة والاستعلام عن المحكمين وخدمة الاستعلام عن المحاميين المعتمدين ومأذوني الأنكحة. وتشمل خدمات وزارة العدل وخدمة التقديم على طلب التنفيذ الإلكتروني ونشر بيانات التنفيذ وخدمة تسجيل وكالة وبرنامج المواريث الإلكتروني لحساب الميراث الشرعي لكل وارث ونسبته ومقدار حصته مع توضيح موجز لحالة كل وارث ونصيبه الشرعي ويبين حجب كل من يتم حجبه من الورثة إضافة لخدمة التقديم على صحيفة الدعوى الإلكترونية.

كما تقدم وزارة التجارة والصناعة عبر بوابة جدة الإلكترونية خدمة السجل التجاري حيث تمكن العميل من إصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة وخدمة التأسيس الإلكتروني للشركات بتمكين المتعامل من تأسيس الشركات "التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة" وتشتمل على إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وتوثيق العقد إلكترونياً، وشهره إلكترونياً، وإيداع رأس مال الشركة إلكترونياً، وقيد الشركة في السجل التجاري إلكترونياً والحصول على شهادة القيد الإلكترونية، والاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية إلكترونياً.

وتقدم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة عن خدماتها التي تتصدرها خدمة التطوع في أعمال الدفاع المدني حيث تتيح بوابة جدة الإلكترونية التقديم الإلكتروني للتطوع في أعمال الدفاع المدني من خلال تسجيل كامل البيانات والإقرار بالشروط الموضحة وإتاحة التقديم على الوظائف المعلنة في الموقع مع إمكانية متابعة الطلب والتقديم على التراخيص الخاصة بالدفاع المدني.

وتطرح الشركة السعودية للكهرباء خلال البوابة خدمة إضافة المشتركين للحسابات واستعراضها مع تفاصيل الفواتير وتقديم طلب خدمة كهربائية بشكل إلكتروني ومتابعة طلب الخدمة الكهربائية وتقديم طلب موعد زيارة الموقع وخدمة فحص العزل الحراري وخدمة تسجيل شكوى والاستعلام عنها وتقديم بلاغ عن انقطاع الخدمة والاستعلام عنه إضافة لخدمة الرسائل القصيرة المجانية التي تبقي المشترك على اتصال دائم بحسابه بالشركة داخل المملكة أو خارجها إضافة لتقديم الشركة لخدمة الفاتورة الإلكترونية التي توفر للمشترك الحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً عبر بريده الإلكتروني، مع إشعارات دورية بصدور الفاتورة وبقرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد وأيضاً إشعار باستلام سداد الفاتورة.

أما عن شركة المياه الوطنية تقدم للمواطنين والمقيمين عبر البوابة الإلكترونية طلب الحصول على خدمة طلب إعادة العداد بعد التأكد من إزالة الضرر الناتج من تسرب مياه أو صرف من منزل مواطن إلى منزل جاره وتنفيذ خدمة طلب سحب العداد وخدمة تعهد أغطية خزانات المياه والصرف الصحي وإيصال خدمة صرف صحي وطلب رخصة محل تجاري وخدمة طلب رخصة هدم مبنى.

كما سيتم العمل على إتاحة خدمات لجهات حكومية أخرى ليتمكن زائر البوابة من الحصول عليها جميعها من خلال مكان واحد.

*حدثنا سمو الأمير حول أبرز ما يميز بوابة جدة الإلكترونية؟

-من أهم ما يميز بوابة جدة الإلكترونية عن غيرها من البوابات الإلكترونية هو مشاركة المسؤولين في القطاعات المختلفة المقدمة للخدمات الإلكترونية من خلال الاطلاع على تقارير قياس الأداء التي تُرسل دورياً بشكل آلي ويتم تطبيق آلية تصعيد للمسؤول الأعلى حسب الأوقات المحددة للخدمات المقدمة في البوابة إضافة إلى المعلومات التفصيلية عن الخدمات الإلكترونية المتاحة وكذلك معلومات الجهات المشاركة والقنوات المختلفة للتواصل معها.

*ولماذا وقع الاختيار على هذه الجهات؟

-تعتبر هذه الأجهزة الحكومية المشاركة في هذه البوابة هي القريبة إلى احتياجات المواطن باعتبار أن الخدمات التي تقدمها هي المعايشة في الدرجة الأولى لمختلف الاحتياجات العصرية داعياً سموه الأجهزة الحكومية الأخرى لتسجيل بصماتها في هذا المشروع التقني الرائد الذي يصب في إطار المصلحة العامة.