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غداً.. مرحلة جديدة من أجل رفاه الوطن

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غداً.. مرحلة جديدة من أجل رفاه الوطن غداً.. مرحلة جديدة من أجل رفاه الوطن

جدة - محمد حميدان، أحمد الهلالي

    أجمع عدد من المختصين وذوي الخبرات الاقتصادية على أهمية مواكبة ومساندة المواطن لمجريات خطط التحول الاقتصادي الضخمة التي يديرها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك عبر استيعاب تلك الخطط وما ترمي إليه من تحول في بوصلة الاقتصاد السعودي لتتحول المملكة من دولة تعتمد على عائدات النفط كمصدر دخل وحيد إلى دولة متعددة الاستثمارات متنوعة المداخيل؛ خصوصاً وأن نجاح تلك الخطط وغيرها من خطط التنمية يعتمد بشكل كبير على شراكة المواطن وفهمه لها أينما كان موقعه في القطاع العام أو الخاص للدولة. كما أكد مسؤولون في القطاع التجاري والحكومي، أن برنامج التحول الوطني الذي سيعلن عنه غداً، سيحمل عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي ستصب في مصلحة المواطن.

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