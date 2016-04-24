أمير الشرقية يضع الحجر الأساس لمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر.. اليوم

يضع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد، حجر أساس مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، إذ يمثل هذا المشروع إضافة نوعيّة للخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمنطقة الشرقية بصفة خاصة ولمنطقة الخليج بشكل عام.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع ملياراً و800 مليون ريال، وبسعة استيعابية 400 سرير، فيما سيتم تخصيص 100 سرير للعناية المركزة بأنواعها، و50 سريراً للطوارئ، علاوة على 18 غرفة ولادة، وغرفتين مجهزتين للقسطرة القلبية، إضافة إلى عشر غرف عمليات ضمن المركز الجراحي المتخصص.

د. الحبيب: نعمل على أن تكون المجموعة رائدة التميّز في الرعاية الصحية بالشرق الأوسط

كما يضم هذا المستشفى برجين يتألف كل منهما من 16 طابقا بارتفاع يصل ل63م، ومواقف للسيارات تتجاوز 1600 موقف، ويضم صيدليات تتجاوز مساحتها 2000م2 علاوة على أقسام المختبرات والأشعة، إضافة إلى مركز للمؤتمرات لتنظيم واستضافة فاعليات التعليم الطبي المستمر لتطوير مهارات الكفاءات الطبية والتمريضية العاملة بالمنطقة الشرقية، علاوة على الوحدات السكنية للموظفين.

وسوف يحظى هذا المشروع بتطبيق النظام الرقمي الكامل عند تقديم الخدمة الصحية منذ دخول المراجع المستشفى وحتى مغادرته، كما أنه سيكون بإمكان المراجع الحصول على الاستشارات التشخيصية والعلاجية وهو بمكانه وفي أي وقت شاء عن طريق حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني للمجموعة، كما تُمكن تلك الحلول التقنية المتطورة الطبيب من الدخول وتصفح ملفات المراجعين، وتقديم الاستشارات والتوصيّات الطبية عبر تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على مدار 24 ساعة من أي مكان داخل وخارج مستشفيات المجموعة، كما تمكن هذه التطبيقات الأطباء من الحصول على التنبيهات والتذكيرات اللحظية للحالات الصحية الطارئة للمراجعين.

وقد ثمن رئيس مجلس إدارة مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية د. سليمان بن عبدالعزيز الحبيب لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز تشريفه وتكرمه بوضع حجر الأساس للمستشفى، مشيراً إلى أن هذا الدعم هو أمر غير مستغرب على ولاة الأمر بالمملكة، مؤكداً على أن الرعاية والدعم الذي تحظى به الاستثمارات الخاصة يعد دعامة وركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة في كافة ربوع المملكة.

وعلى صعيد التجهيزات الطبية، أكد د. سليمان الحبيب أن المجموعة حريصة دوماً على توفير آخر ما أنتجته تكنولوجيا الرعاية الصحية، وسوف تعمل على تحقيق ذلك من خلال شراكاتنا الاستراتيجية القوية مع كبريات الكيانات الطبية العالمية مثل جنرال اليكتريك وسيمنس وفليبيس وغيرها، مؤكداً أن المجموعة تعمل بشكل حثيث لتكون واحدة من رواد التميّز في الرعاية الصحية بالشرق الاوسط.

كما أوضح أن المجموعة تسعى من خلال هذا المشروع لتقديم رعاية طبية شاملة في كافة التخصصات لاسيما التخصصات الدقيقة مثل القلب والسمنة وجراحة المخ والأعصاب إلى جانب خدمات النساء والولادة والعمود الفقري وزراعة المفاصل.

يشار إلى أن مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية تعد إحدى مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وقد حازت المجموعة على اعتمادات دولية وإقليمية وصلت إلى نحو 42 اعتماداً في مجالات متنوعة كان من بينها اعتماد اللجنة الدولية لمنشآت الرعاية الصحية JCI، فيما نالت مختبرات المجموعة اعتمادات عالمية أبرزها اعتماد مختبرات المجموعة في السعودية والإمارات من الجمعية الأميركية لعلم الأمراض "CAP" وهو أعلى معيار عالمي لجودة المختبرات، إضافة إلى شهادة الأيزو 15189.

كما حصدت المجموعة جائزة أفضل مشروع طبي بمملكة البحرين في مجال إدارة وتشغيل المشروعات الطبية، وترجمة للاهتمام الكبير بمواكبة التطور التقني والتوجه نحو الخدمات الرقمية حصد قطاع تكنولوجيا المعلومات على ثمان اعتمادات متميزة من بينها اعتماد الأيزو ISO27001 إصدار 2013 كأول منشأة صحية في آسيا وأفريقيا، إضافة إلى جائزتي مستشفى المستقبل والتميز في تقنيات الاتصالات للرعاية الصحية وغيرها.

كما حصدت الخدمات الجراحية وغرف العمليات جائزتين، فيما حلّت المجموعة ضمن أفضل مستشفيات الشرق الأوسط في أمان وسلامة المرضى وخدمات المرضى، وجاءت أيضاً ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط وأكثر 100 علامة تجارية انتشاراً في السعودية.