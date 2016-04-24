كراسة شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى متوفرة فى 600 مكتب بريد بالمحافظات

أكدت مصادر مطلعة، أن ٦٠٠ مكتب بريد بمختلف المحافظات سيستقبلون المواطنين الراغبين فى شراء كراسة شروط حجز الـ٥٠٠ ألف وحدة سكنية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان، ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى.

وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن سبب تزاحم المواطنين على مكاتب البريد أمس أن ٢٦ مكتب بريد فقط هم الذين كانوا يعملون من أصل ٦٠٠ مكتب نظراً لأن السبت إجازة لدى الكثير من الفروع.

وأشارت المصادر إلى أن فروع مكاتب البريد بمختلف المراكز والمدن هى المنوط بها استقبال المواطنين وبيع كراسات الشروط بها، موضحاً أن حجز الوحدات السكنية ودفع مقدمات الحجز سيتم أيضاً من خلال مكاتب البريد وليس فروع بنك التعمير والإسكان.