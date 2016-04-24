يوسف الشاذلى نائب أبشواى بالفيوم يعلن عن تواجد طفلة مفقودة بمكتبه

أعلن النائب يوسف الشاذلى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم عن العثور على طفلة مفقودة، حيث حضرت لمركز أبشواى لتأدية الامتحانات بالمدرسة المقيمة بها بمركز أبشواى، ولكنها ضلت طريق عودتها لأهلها المقيمين بمنطقة فيصل بالقاهرة.

وأعلن النائب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أن الطفلة متواجدة بمكتبه، وطالب من يتعرف عليها أو على أهلها الاتصال على رقم 01099963189 للمساعدة فى وصول الطفلة لأسرتها.

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