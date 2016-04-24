حوار في الجول - النحاس: الأهلي حلمي.. رحيلي وارد عن أسوان و3 أشياء تعلمتها من جوزيه

كيف يرى مشوار أسوان في الدوري وهل ضمن الفريق البقاء؟ ماذا عن حلمه في التدريب؟ وماذا تعلم من مانويل جوزيه؟ عماد النحاس يتحدث لـFilGoal.com.

عماد النحاس يقدم موسما استثنائيا حتى الآن مع أسوان. فيقدم الفريق مباريات قوية ورائعة للغاية كما نجح في الوصول إلى النقطة 29 ليقترب بشدة من ضمان البقاء.

ويحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 29 نقطة من 24 مباراة بفارق 12 نقطة عن اتحاد الشرطة صاحب المركز الـ16 والذي يغادر الدوري الممتاز.

وتحدث النحاس في حوار مطول مع FilGoal.com عن أسوان والأهلي والمنتخب والدوري المصري هذا الموسم.

وكل ما يلي على لسان لاعب الأهلي والإسماعيلي الأسبق.

سر أسوان والبقاء

"في البداية هو توفيق من المولي، بالإضافة إلى مجهود كل العاملين علي الفريق. بداية من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ورجال الأعمال".

"نري تكاتف جيد للغاية في أسوان. الكل يعمل، فالتوفيق لا يعطي من لا يعمل. الجميع يعمل بجد وإخلاص".

"استطعنا عمل توليفه من اللاعبين الخبرة في الدوري الممتاز وبعض أبناء أسوان. كنت حريص علي تنبيه اللاعبين دائما بأنهم يلعبون بأسمائهم. فهم لاعبون دوري ممتاز مثل إيهاب المصري وفؤاد سلامة وغيرهم".

"أنهم لا يقلون عن أي لاعبين متواجدين في الفرق الأخرى. كما أننا سنلعب 17 مباراة علي ملعب أسوان".

" استطعنا الفوز علي أندية كبيرة داخل أرضنا .وحققنا تعادلات مع فرق كبيرة وعريقة".

" لا نستطيع أن نجزم بأننا ضمنا البقاء. مازال هناك 10 مباريات، نسعى الآن أن نصل النقطة 30. بعد 5 أسابيع من الآن ستتضح الرؤية".

توقع النجاح؟

"الجميع لم يكن يتوقع ذلك. فالكل كان يجزم بأن أسوان في ظل هذه الإمكانيات سيهبط مره أخرى".

"لكننا سابقنا الزمن واستطعنا مع أول شهر ونصف أن نجعل الجميع يتحدث عنا بشكل جيد، وتغيرت نظرتهم عنها".

"أعتقد أن التعادل مع الزمالك في ثاني مواجهتنا هذا الموسم كانت بداية أسوان الحقيقية".

"علي المستوي الشخصي، كنت أؤمن إن من يعمل سيكافئ. وهذا ما كنت افعله".

"الجميع كان يستصعب اللعب لأسوان في بداية الموسم".

"يروا أنها بعيده عن القاهرة. وأنه فريق مغمور. أما الآن الأمور تغيرت اعتقد أن عدد كبير من اللاعبين أصبح يتمنى اللعب مع أسوان".

الأزمة المالية

" على الرغم من أن هذه الأمور ليست متوفرة بشكل كبير مثل أندية أخرى. ولكن لم نري أي شكوى من أي لاعب في أي وقت".

"الكل يحصل علي مستحقاته في المواعيد المحددة. ليس هناك أي شكوى".

"كل هذه الأمور غيرت من مفهوم اللعب لأسوان عند العديد".

"الأزمة المالية كانت مشكله كبيرة بالنسبة لنا في بداية الموسم. ولكن الآن أصبح هناك رعاه والأمور أصبحت أفضل .وأتمني أن تتحسن الموسم المقبل".

درس الفرق التي تهبط سريعا وصعود النصر للتعدين

" درست مواقف الفريق التي تصعد ثم تهبط سريعا بشكل جيد".

"تعلمت من ما حدث لهم. كنت دائما أوجه نظر المسؤولين لهذه الفرق أمثال الأسيوطي ودمنهور والنصر".

"تعلمنا من هذه التجارب، وكيف وصل بهم الحال لذلك. وعملت علي تفادي النقاط السلبية التي وقعوا بها وأدت بهم للعودة مرة أخرى للمظاليم".

" صعود النصر للتعيدن يعد إنجازا كبيرا. لأول مره فريقين من محافظه واحدة في الدوري الممتاز".

"هذا سيعود علي أسوان بالمكاسب. اقتصاديا بسبب السياحة".

"الجميع سيري أسوان بشكل أكثر وأكثر من خلال السفر لها ذهابا وإيابا. أندية الصعيد مظلومة وهذا الحدث يحسب لهم بكل تأكيد".

"جمهور أسوان سيتكاتف مع النصر في مبارياته. فهو جمهور ذواق وعاشق لكرة القدم. فرحنا جميعا بصعوده. وسندعمه بالطبع".

"ولكني اعتقد أن أسوان هو النادي الجماهيري للمحافظة. لأن النصر للتعدين "شركة" وخارج أسوان. أما أسوان فهو نادي المحافظة".

الرحيل؟

"لا أعلم إذا كنت سأستمر مع أسوان الموسم المقبل أم لا".

"رحيلي وارد واتفقت مع الإدارة أنه في حالة وصول أي عرض جيد من نادي قاهري سأدرسه وأوافق عليه من أجل التواجد بجانب أرسيتي".

"وإن لم يحدث ذلك سأستمر مع أسوان".

حلم التدريب

"الحلم الأكبر بالنسبة لي هو تدريب النادي الأهلي".

"هو شرف كبير لي وأتمنى تحقيقه في يوم من الأيام".

"في البداية ومع سنة أولى مدرب كنت أريد أن أثبت وجودي وأن يروني الناس".

"أتمني أن استمر على هذا الشكل بنفس الروح والحماس والتوفيق".

"ليس لي أي طموح في السفر للعمل بالخارج. أفضل أن استمر بجانب أولادي. مع الحلم الأكبر تدريب الأهلي".

طموح أسوان

"التواجد في المربع الذهبي الموسم المقبل صعب للغاية".

"فرق المربع الذهبي لديها ميزانيه كبيرة. أما نحن فطموحنا من الممكن أن يكون

ضمان البقاء في الممتاز".

"ولكن في وقت مبكر عن ما حدث هذا الموسم ومع عامل التطوير بالطبع".

"وفى حالة رحيل أي لاعب لابد أن يكون التعويض علي نفس المستوي".

3 أشياء من جوزيه

"تعلمت من مانويل جوزيه 3 أشياء".

" الشخصية القيادية والمعاملة الحسنة للاعبين والعدل بينهم. وكيف يكون هناك احترام متبادل".

"إلى جانب الفلسفة الفنية. جوزيه مدرسة كبيرة في كيفية إدارة المباريات بجميع السيناريوهات".

"دائما ما يكون على علم بكل شيء عن الخصم. مدى طموحة وهدفه من المباراة

وتوقيت التغييرات. أشياء من هذا القبيل".

أهلي مارتن يول ولقب الدوري

" الأهلي يتحسن بشكل كبير. أشعر بأنه سيعود لأهلي 2004 مع مانويل جوزيه".

"يول مدرب كبير وبصمته بدأت في الظهو. فالأداء أصبح مختلف والروح مختلفة والجماعية عادت مرة أخرى".

"الاسم الكبير في الجهاز الفني وهو يول يضيف للأهلي والأهلي يضيف له".

" أعتقد أن لقب الدوري المصري لم يحسم بعد لصالح الأهلي، ولكن هو الأقرب".

شيكابالا وأفضل مدرب ولاعب

" وجود شيكابالا في صفوف أسوان صعب للغاية".

"في الفترة السابقة كان شيكابالا مشتتا قبل الانتقال إلى الإسماعيلي".

"كنت أقدم له النصائح وهو أن يعمل على نفسه بشكل أكبر لكي يعود من جديد".

"أرى أن شيكابالا أضاع الكثير من الوقت. وكان من الممكن أن يكون أفضل".

"أرى أنه كان مع الإسماعيلي يشارك بشكل أكبر مقارنة بالزمالك وله ارياحية".

"لابد وأن يبذل مجهودا أكبر من أجل الوصول إلى ما يستحقه. أرى أننا لن نستفاد بموهبة شيكابالا حتى الآن".

"أفضل مدرب هذا الموسم؟ إيهاب جلال وحسام حسن وعلاء عبد العال. جميعهم ظهروا مع أنديتهم بشكل جيد للغاية".

"أفضل لاعب هذا الموسم؟ ينافس عليها رمضان صبحي الذي يقدم موسما رائعا إلى جانب حسام غالي وعبد الله السعيد ومصطفى فتحي. ولكن من العدل أن ننتظر لنهاية الموسم لتتضح الرؤية بشكل أكبر".

"فرق خذلتني؟ حرس الحدود واتحاد الشرطة والمقاولون العرب. لم أكن أتوقع ظهورهم بهذا الشكل. أرى أنهم يستحقون مكانا أفضل مقارنة بالإمكانيات المتاحة".

"أيضا نادي إنبي لأنه من الغريب للغاية تغيير كل هذا الكم من المدربين في موسم واحد. لم نتعود من إنبي على ذلك".

منتخب مصر مع كوبر

" كوبر مدرب كبير ولكنه يحتاج للصبر".

"أرى أنه قدم مردودا طيبا أمام نيجريا في ظل الإمكانيات المتاحة له".

"ما زلنا نعاني من مرحلة الإحلال والتجديد. منتخبات كثيرة في إفريقيا تتفوق علينا في أخر خمس سنوات".

"لابد أن نعلم ذلك وأن ندعم المنتخب ونسانده. كي نعود مره أخرى للساحة الإفريقية ونصل إلى كأس العالم".