نجم الأهلي السابق لـ في الجول: خطوة واحدة تفصلني عن تدريب الترسانة

أوضح علي ماهر نجم النادي الأهلي السابق أنه اقترب من تدريب نادي الترسانة الذي لعب لصفوفه قبل الانتقال للقلعة الحمراء.

وفشل الترسانة في الصعود للدوري الممتاز بعد الخسارة أمام الشرقية بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة، تحت قيادة عبد الرحيم محمد نجم الزمالك السابق.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ FilGoal.com يوم السبت: "تلقيت اتصالا من أحد أعضاء مجلس إدارة الترسانة أبلغني فيه باستقرار المجلس على أن أتولى قيادة الفريق".

وأضاف "أوضح لي عضو مجلس الإدارة أن هناك اجتماعا خلال ساعات لإعلان القرار رسميا".

يذكر أن عبد الرحيم محمد يتولى تدريب الترسانة حاليا لكنه قد يبتعد عن الفريق بعد الفشل في التأهل للممتاز.

وكان علي ماهر قد صرح لـFilGoal.com صباح السبت قائلا "إن تلقيت عرضا من قبل الترسانة سأوافق على الفور، فهذا النادي هو الذي صنع اسمي وله الفضل علي".

علي ماهر أتبع "أتمنى أن أرد الجميل لهذا النادي وأن أكون سببا في إعادتهم للدوري الممتاز، وأعتقد أن هذا سيكون أقل شئ بإمكاني تقديمه لهم".

يذكر أن علي ماهر تولى من قبل منصب المدرب العام للنادي الأهلي، كما درب أيضا نادي نجوم المستقبل، قبل أن يرحل عن الفريق.