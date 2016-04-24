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إصابة 8 فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق "القاهرة- الفيوم"

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إصابة 8 فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق "القاهرة- الفيوم" إصابة 8 فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق "القاهرة- الفيوم"
أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى بطريق القاهرة- الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق القاهرة- الفيوم، وأسفر عن إصابة 8 مواطنين وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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