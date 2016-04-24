إصابة 8 فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق "القاهرة- الفيوم"

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى بطريق القاهرة- الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الدكتور سامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق القاهرة- الفيوم، وأسفر عن إصابة 8 مواطنين وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.- السيطرة على حريق مصنع التغليف بالفيوم
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