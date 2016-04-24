بسبب إنتر وأودينيزي .. لأول مرة في الدوري مباراة بدون إيطاليين!

شهدت مباراة إنتر ميلان وأودينيزي المقامة على معلب سان سيرو ضمن الجولة 35 من الدور يالإيطالي رقما تاريخيا سلبيا للكرة الإيطالية.

فلأول مرة في تاريخ الكالتشيو تشهد مباراة عدم تواجد أي لاعب إيطالي من ضمن الـ22 لاعبا في التشكيلتين الأساسيتين لطرفي اللقاء.

تشكيلة إنتر صاحب الملعب ضمت: 3 لاعبين برازيليين، 2 فرنسيين، 1 أرجنتيني، 1 ياباني، 1 كرواتي، 1 سلوفيني، 1 مونتنيجري، 1 كولومبي.

بينما ضمت تشكيلة أودينيزي: 3 لاعبين برازيليين، 1 فرنسي، 1 برتغالي، 1 صربي، 1 غاني، 1 مالي، 1 يوناني، 1 سويسري، 1 كولومبي.

ويأتي ذلك في ظل معاناة الكرة الإيطالية مؤخرا بسبب ندرة المواهب الشابة والاعتماد على محترفين من خارج البلاد، وسط مطالبات بوضع قوانين رياضية تلزم الفرق على إشراك عدد أكبر من الطليان في تشكيلتها الأساسية.