بدء تطبيق منظومة المخلفات الجديدة بـ220 ألف وحدة سكنية فى إمبابة اليوم

أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، رئيس جهاز المخلفات الجديد، أنه سيتم بدء تطبيق منظومة المخلفات الجديدة بمنطقة إمبابة فى الجيزة، اليوم الأحد، كبداية لتنفيذ المنظومة بمحافظة الجيزة بحضور اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة وعدد من المسئولين بوزارة البيئة والمحافظة.

وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظة وشركات الاتصالات انتهت من تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة بمحطة مناولة الوراق ومقلب شبرامنت لمراقبة السيارات، كما انتهت من تركيب أجهزة التتبع "GPS" بالسيارات لمتابعة خط سيرها وجمعها القمامة من المنطقة المحددة لها، وليس من مناطق أخرى، بالإضافة إلى إلقائها بمقلب شبرامنت ومحطة مناولة الوراق.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة هى من تتولى تمويل المنظومة بمنطقة إمبابة، حيث خصصت لها 30 مليون جنيه كتمويل، موضحة أن مساحة منطقة إمبابة تبلغ 828 كم 2، ويبلغ عدد سكانها 700 ألف مواطن.

وأوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن عدد الوحدات السكنية بها 220 ألف وحدة سكنية، كما أن بها 40 ألف وحدة تجارية وتبلغ نسبة المخلفات التى تنتجها المنطقة يومياً 850 طناً، وتبلغ كمية مخلفات الهدم والبناء المتولدة يومياً 300 طن.

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