رئيس التحرير المسؤول تلتقي محرري «البيان» في مكتب أبوظبي

التقت منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول؛ العاملين في مكتب «البيان» بأبوظبي، للاطلاع على طبيعة العمل والتعرف عن كثب على احتياجات المكتب بما يضمن تدفق المواد الصحافية وتميزها، وتأدية المكتب لعمله على أكمل وجه ضمن خطوات جديدة في مسيرة نجاحات وتطور الصحيفة وبما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وعقدت رئيس التحرير المسؤول لقاءً مع المحررين العاملين بمكتب أبوظبي في مقر جمعية الصحافيين في الإمارة، وتركز النقاش على تكثيف الاهتمام بمتابعة أحداث وفعاليات وأنشطة الدوائر والجهات المحلية الحكومية والقطاع الخاص في أبوظبي.

وأشارت منى بوسمرة إلى أن ما تشهده العاصمة من قفزات مهمة وإنجازات متلاحقة على الصعد كافة، يستحق المتابعة وإلقاء الضوء على الجهود الكبيرة المبذولة لرقي الدولة وتحقيق التنمية الشاملة بشكل عام.

وأكدت أن «البيان» كانت ولا تزال تولي الفعاليات التي تشهدها أبوظبي الأهمية المطلوبة باعتبارها عاصمة الدولة، مشيرة إلى أن الصحيفة ساهمت منذ انطلاقتها بفاعلية في إبراز الوجه الحضاري والنهضة والنجاحات التي حققتها إمارة أبوظبي، منذ افتتاح مكتب للصحيفة في العاصمة مع انطلاقتها في العام 1980.

وأوضحت أن الصحيفة من خلال عددها الرئيسي والملاحق المتخصصة، والتي كانت سباقة في إصداراتها، تولت مهمة الارتقاء بالفكر والوجدان والإبداع وترسيخ مفاهيم الوطنية والانتماء، مع إبراز الإبداعات الخلاقة في مختلف المجالات، إلى جانب مساهمتها في توظيف الإعلام الرقمي لإبراز نهضة الدولة ومواقفها في المحافل العربية والدولية.