معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين طبيعي

أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في وزارة التربية والتعليم لا يشكل نسبة حرجة مقارنة بباقي الوزارات والجهات الاتحادية، حيث يقع ضمن النطاق العامل للمعدل الاتحادي للدوران الوظيفي بين المواطنين.

ووفقاً لدراسة «تحليل الدوران الوظيفي في وزارة التربية والتعليم لعام 2014 – 2015» التي أجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورفعها معاليه إلى المجلس الوطني الاتحادي ضمن رده الكتابي على سؤال العضو، سالم علي الشحي، حول المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين في الجلسة التاسعة التي عقدها المجلس الأربعاء الماضي، فإن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في وزارة التربية والتعليم لعامي 2014 و2015 بلغ 6.2% ، ففي العام الماضي بلغ إجمالي الموظفين 7678 ترك الخدمة منهم 477 مقابل 3% في العام 2014 ، حيث بلغ عددهم 7862 ترك الخدمة منهم 235 موظفاً.

إحصائيات

وبلغ إجمالي عدد الموظفين المواطنين في الجهات الاتحادية الحكومية العام الماضي 37 ألفاً و581 ، ترك الخدمة منهم 2105 وبنسبة دوران وظيفي بلغت 5.6% مقابل 37 ألفاً و216 في العام 2014 ترك منهم الخدمة 1306 وبنسبة دوران بلغت 3.5%.

وبذلك فإن معدل الدوران الوظيفي في وزارة التربية والتعليم لسنة 2015 يزيد على المعدل العام للدوران الوظيفي في الجهات الاتحادية بمقدار 0.6% فقط.

وتطرقت الدراسة إلى نسبة الدوران الوظيفي الطوعي وغير الطوعي بين المعلمين المواطنين عامي 2014 و2015 ، حيث بلغ عدد المواطنين الذين استقالوا طوعياً 676 موزعين إلى 452 في العام 2015 ونحو 224 عام 2014 ، ومن بينهم 11 بسبب المزايا والعلاوات الإضافية، منهم موظف واحد في 2014، و10 موظفين في 2015 ، وبسبب بيئة وأجواء العمل 5 مواطنين في 2014 ، ومواطن واحد في 2015، و5 بسبب ضعف تنافسية الأجور 4 منهم في 2015 ومواطن واحد في 2014 وبسبب ضغوطات العمل 58 مواطناً، منهم 56 في 2015 ومواطنان اثنان في 2014 وبسبب الظروف الأسرية 28 مواطناً منهم 24 في عام 2015 وأربعة في عام 2014، بينما ترك الخدمة من دون إفصاح الأسباب 568 مواطناً منهم 352 في عام 2015 ونحو 216 في العام 2014.

استقالات

وأوضحت الدراسة أن عدد الاستقالات غير الطوعية للمواطنين في وزارة التربية بلغ 712 منهم 477 في العام 2015 ونحو 235 في العام 2014، بينهم 5 مواطنين بسبب الوفاة موظف واحد في عام 2015 وأربعة في العام 2014، مشيرة إلى أن الاستقالة الطوعية تمثل الحالة الأكبر بين استقالات المعلمين المواطنين بعدد 452 وبنسبة 95% عام 2015 وبعدد 224 وبنسبة 95% عام 2014، بينما بلغ عدد الاستقالات غير الطوعية في العام 2015 نحو 25 وبنسبة 5%، وفي العام 2014 نحو 11 استقالة غير طوعية وبنسبة 5%.

وأضافت الدراسة أنه تم تعيين 277 مواطناً في وزارة التربية والتعليم منهم 67 أنثى عام 2015 ونحو 210 في العام 2014 منهم 199 أنثى أي أن الإناث الذين تم تعيينهم في وزارة التربية والتعليم في العامين 2014 ــ 2015 بلغ 266 وبنسبة 96% والذكور 11 ذكراً وبنسبة 4%.

إقبال

وأكدت الدراسة أن هناك إقبالاً بمعدل 24 ضعفاً من المواطنات الإناث على العمل في التدريس مقارنة بالمواطنين الذكور، منوهة بأن الوزارة نجحت خلال العامين 2014 ــ 2015 في استقطاب 277 من المعلمين المواطنين بنسبة حوالي 40% من حالات الاستقالات.

بياناتي

أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تحليل الدوران الوظيفي اعتمد على بيانات مستخلصة من نظام إدارة الموارد البشرية «بياناتي» من الأول من يناير 2014 إلى 31 ديسمبر 2015، وتغطي الدراسة الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في وزارة التربية والتعليم البالغ عددهم 7862 في يناير 2014، وتقارن الدراسة الدوران الوظيفي للمواطنين في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي البالغ عددهم 37 ألفاً و216 في يناير 2014.