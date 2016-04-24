سعود بن صقر يحضر أفراح آل علي والطنيجي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، حفل العشاء الذي أقامه أحمد راشد النوخذا آل علي، بمناسبة زفاف نجله المهندس سعود أحمد النوخذا آل علي إلى كريمة محمد أحمد بن شرباك الطنيجي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة جلفار للأفراح بقاعة شمل في منطقة جلفار برأس الخيمة الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمدعوين. وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.