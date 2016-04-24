أخبار عاجلة

ضبط 449 تذكرة هيروين بحوزة عاطلين في إمبابة -
ننشر اعترافات المتهمين بسرقة إطارات السيارات الفارهة في الدقي -
مشادة كلامية بين النيابة ومنتصر الزيات في جلسة اغتيال النائب العام السابق – (صور) -
"العدل": عقد الدورات التدريبية المستمرة للأسرة يرجع لأهميتها –(صور) -
انتشال جثة فتاة غرقت بنهر النيل بالصف -
نفوق 3 آلاف دجاجة في حريق مزرعة بالواحات -
مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط -
5 مشاهير أمام القضاء اليوم.. أبرزهم " أبو تريكة ومرسي" -
إيران تدعو لتشكيل لجنة دولية محايدة بشأن استخدام الكيماوي في سوريا -
أخصائية التغذية نورا حسب الله: احذروا من شاي "التخسيس" لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سعود بن صقر يحضر أفراح آل علي والطنيجي

Google+ Print
سعود بن صقر يحضر أفراح آل علي والطنيجي سعود بن صقر يحضر أفراح آل علي والطنيجي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس، حفل العشاء الذي أقامه أحمد راشد النوخذا آل علي، بمناسبة زفاف نجله المهندس سعود أحمد النوخذا آل علي إلى كريمة محمد أحمد بن شرباك الطنيجي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة جلفار للأفراح بقاعة شمل في منطقة جلفار برأس الخيمة الشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمدعوين. وقدمت إحدى الفرق الحربية فنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية