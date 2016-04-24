مايا حداد تتمنى أن تجمتع بوالدها المتوفي وأنس نصري يعلن فسخ خطوبتهما

أعلن أنس نصري، شقيق ومدير اعمال الفنانة أنس نصري، عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك" خبر فسخ خطوبته على خبيرة الموضة مايا حداد.

وكتب أنس "بما أن قرار المشاركه في لحظات حياتي من خلال السوشيال الميديا كان قرار إخترته بنفسي طالما كان ذلك السلوك يعزز ما لدي من شعور التصالح مع النفس، من هذا المنطلق وبكل أسف إتفقنا أنا وعزيزتي مايا على فسخ خطوبتنا اليوم وإنهاء علاقتنا بكل ودّ ومحبة، عسى أن يحمل لنا المستقبل صداقة غاليه تعني لي ولمن حولي الكثير".

أنس نصري لم يتحدث عن أسباب فسخ الخطوبة، ولكن مايا حداد، بدت كتاباتها في الأيام الأخيرة تحمل مؤشرات سلبية، من بينها ما كتبته عبر حسابها على "إنستغرام": " كل ما أتمناه انو يكون بيي عايش يغمرني ويشد وحس متل قبل اني واحد من رفقاتو وانو هوي رفيقي.. يا ريت بعدك عايش لأنو كلنا بحاجة إلك. ما في خسارة من بعدك ويا رب اجتمع فيك قريبا"..

يشار الى ان أنس هو أب لطفلة من زواج سابق أسمها أصالة، كما انه عمد الى حذف كل الصور التي تجمعه بمايا حداد، لوحدهما، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

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