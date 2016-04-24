اوباما يتجول بدون حماية.. وهذه هديته للملكة اليزابيث

عادة يعارض الجهاز المكلف بأمن الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama صعوده إلى سيارة غير مصفحة إلا أنه كسر القاعدة يوم الجمعة، مع الملكة اليزابيث Elizabeth الثانية وزوجها الأمير فيليب Phillip.

فقد أتى الأمير فيليب البالغ 95 عاماً وهو يقود سيارة رباعية الدفع سوداء مع زوجته الملكة، لاستقبال باراك وميشيل أوباما Michelle Obama لحظة وصولهما على متن مروحية الى قصر ويندسور في العاصمة البريطانية لندن.

وصعد باراك وميشيل أوباما من دون أي مراسم بروتوكولية الى السيارة، وجلس الرئيس في المقعد الأمامي الى جانب الأمير فيليب في حين صعدت زوجته في الخلف مع الملكة، وتوجهوا الى قصر ويندسور حيث تناولوا طعام الغداء معاً احتفالاً ببلوغ ملكة انكلترا سن التسعين يوم الخميس.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: "لم يسبق لي أن صعدت إلى سيارة يقودها دوق ادنبرة. ويمكنني القول إن القيادة كانت هادئة جداً".

وأضاف: "الملكة من الأشخاص المفضلين لدي".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس وزوجته أهديا الملكة ألبوم صور لزياراتها المختلفة إلى الولايات المتحدة تظهرها مع الرؤساء الأمريكيين وزوجاتهم.

وأضاف أن سلسلة الصور التاريخية هذه تبرز الصداقة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا.