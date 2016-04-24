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مقتل قيادى عسكرى فى "حركة أحرار الشام" فى تفجير انتحارى بسوريا

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مقتل قيادى عسكرى فى "حركة أحرار الشام" فى تفجير انتحارى بسوريا مقتل قيادى عسكرى فى "حركة أحرار الشام" فى تفجير انتحارى بسوريا

>قتل قيادى عسكرى كبير فى "حركة أحرار الشام" أمس السبت، فى تفجير انتحارى فى محافظة أدلب، فى شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وأفاد المرصد أن "ماجد حسين الصادق قائد أركان حركة أحرار الشام الإسلامية قتل الى جانب ثلاثة مقاتلين من الحركة، جراء استهداف انتحارى مقرا للحركة فى بلدة بنش فى ريف مدينة إدلب".

وماجد حسين الصديق والمعروف ايضا باسلام ابو حسين هو ضابط منشق عن الجيش السوري، وشغل مناصب عدة فى حركة احرار الشام قبل ان يصبح "رئيس اركانها" فى سوريا.

واوضح المرصد ان "شخصا مجهولاً كان يستقل دراجة نارية قام بركنها عند مقر الحركة، ثم اتجه راجلاً نحو تجمع لعدد من مقاتليها وقام بتفجير نفسه بحزام ناسف".
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