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بالصور: شيرين "الجديدة" تعود بالخرزة الزرقاء

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السبت 23-04-2016 21:28

قبل ظهورها رسميا للمرة الأولي بعد إعلان اعتزالها ثم عودتها للغناء، أطلقت النجمة المصرية عبد الوهاب أول جلسة تصوير لها بعنوان " شيرين الجديدة"، وبدا لافتا أن كل قطعة فى طلتها تمثل رسالة لجمهورها ، وأهمها خرزة زرقاء على هيئة عين واسعة تتوسط فتحة الصدر، مع اقتباس رسوم الايموشن للتعبير عن مشاعرها المتناقضة.

ونشرت شيرين 3 صور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث قامت بقص شعرها، وعلقت عليها "شيرين الجديدة"، وانهالت التعليقات من جمهورها لتشجيعها على العودة للحياة بانطلاقة وحب ومرح وأن تتخلص من الاكتئاب الذى انتهى بها لقرار اعتزال الغناء، كما أبدي أكثر من ربع مليون متابع إعجابهم بالصور.

هل تعجبك طلة "شيرين الجديدة" ؟

 

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