نادين لبكي تترشح للإنتخابات البلدية في بيروت

ترشحت الممثلة والمخرجة نادين لبكي عن الانتخابات البلدية في بيروت ضمن لائحة "بيروت مدينتي".

اللائحة تضم 24 مرشحاً من بينها نادين لبكي والفنان احمد قعبور.

نادين لبكي ألقت كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم لإعلان اللائحة وختمت كلمتها بالقول "وهلق لوين؟ عالانتخابات البلدية بـ 8 أيار ودعت الحضور لإنتخاب لائحة "بيروت مدينتنا".

يشار الى أن نادين لبكي شاركت في التظاهرات التي جرت قبل عدة أشهر في وسط بيروت، خلال فترة حملها وقبل أن تضع طفلتها.

ترشح نادين لبكي للإنتخابات البلدية، دفع كثيرون الى التساؤل ما إذا كان للفنانة لديها أحلاماً سياسية، إلى جانب التمثيل والإخراج.

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