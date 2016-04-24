جورج وسوف يطلّ بـ لوك جديد

نشرت الصفحة الرسمية للفنان جورج وسوف على موقع "إنستغرام" صورة جديدة له وهو يعتمد لوك جديد.

في الصورة بدا الوسوف وهو يرتدي سروال "جينز" ممزق، الذي يعتبر آخر صيحة من صيحات الموضة الرجالية والنسائية.

ويعرف عن جورج وسوف، أنه يحرص في إطلالته اليومية على إرتداء "الجينز" أما في إطلالاته التلفزيونية وحفلاته، فهو يفضل البدلات الرسمية باللون الأسود.

الوسوف الذي فقد والده قبل نحو أسبوعين، يعمل على تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، كما أنه سيشارك في رحلات "شط بحر الهوى" البحرية التي ينظمها متعهد الحفلات وزوج نجوى كرم السابق يوسف حرب ومحطة "mbc".

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