جديد قضية Prince: لا آثار اعتداء او انتحار

في آخر نتائج التحقيقات التي فتحت بعد العثور على النجم العالمي Prince ميتاً داخل الإستديو الخاص به، أكدت السلطات أنها لم تعثر على أي آثار على جثته تدل على حدوث اعتداء أو انتحار، لكن نتائج التشريح قد تستغرق أسابيع قبل إعلانها.

وقال قائد الشرطة في كرافر كاونتي جيم أولسون الذي يحقق مكتبه في ملابسات وفاة Prince إن المغني الراحل شوهد لآخر مرة عن طريق أحد معارفه الذي أوصله للمنزل عند الساعة الثامنة تقريباً مساء يوم الأربعاء.

وأوضح في مؤتمر صحفي: "لا توجد أي علامات واضحة على الجثة تفيد بحدوث اعتداء. لا يوجد لدينا سبب في هذه المرحلة للاعتقاد بحدوث انتحار. الأمر كله مازال رهن التحقيق".

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة كرافر إن برنس عثر عليه فاقد الوعي في مصعد بمجمع استوديوهات بايسلي بارك الذي يملكه والذي يضم أيضاً المنزل الذي يقيم فيه، وحاول المسعفون إنقاذه لكنهم أعلنوا وفاته بعد فترة وجيزة.

وتجري السلطات في ولاية مينيسوتا تشريحاً لجثة النجم، لكن مسؤولين قالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع قبل الحصول على نتائج كاملة للتشريح ومعرفة سبب الوفاة وإعلانه.