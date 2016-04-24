حظك اليوم توقعات الأبراج الأحد 24/4/2016

حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم الأسد ليوم الأحد 24/4/2016>حاول ان تستعيد كل قوى تركيزك حتى تتخطى بعض المشاكل التى تتعرض لها، لكن ابتعد تماماً عن صفة الثرثرة والتبرير الزائد عن اللزوم، حتى لا تصيب زملاؤك بالملل والسأم منك ومن أفعالك .>الحب سيكون الهالة التى تنير أيامه لذلك يجب أن يكون أكثر حفاظاً على هذا الحب الذى حصل عليه بعد المزيد من القصص الكاذبة للحب التى عاشها أبناء البرج فى الفترات السابقة .>يجب أن يتبعوا تعليمات الطبيب وأن يكونوا حذرين ويخضعوا إلى الفحوصات الطبية التى طلبت منهم كاملاً.>حاول ان تستعيد كل قوى تركيزك حتى تتخطى بعض المشاكل التى تتعرض لها، لكن ابتعد تماماً عن صفة الثرثرة والتبرير الزائد عن اللزوم، حتى لا تصيب زملائك بالملل والسأم منك ومن أفعالك .

برج الثور حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الثور على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد الصحى:

برج الثور على الصعيد العاطفى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> انتظر ترقية فى عملك الفترة القادمة، فأنت قد تحملت مسؤولية العمل طيلة الفترات الماضية واستطعت أن تثبت جدارتك بالفعل فى عملك، لذا إذا كنت تريد الاستمرار فى هذا التطور الذى بات واضحًا للجميع فإنك يجب أن تجتهد وتدفع المزيد من المجهود البدنى والعقلى.>ممارسة التمارين الرياضية والانتظام فى ممارسة الرياضة سيجعلك ذات جسد رشيق كما أنه سيحسن من صحتك كثيرًا، بعض الآلام كنت قد عانيت بها الفترة الماضية حتى جعلتك تتناول عقاقير طبية كثيرًا أثرت بدورها على جسدك وجعلتك تشعر بأنك مرهق طوال الوقت، استشر طبيبك.> ستعود إلى علاقة حب قديمة كنت قد انهيتها منذ وقت طويل، العودة إلى قصص الحب القديمة ليست أمرًا يسيرًا، فربما تدفع ثمن ما تفعله كثيرًا الفترة القادمة، إذا وجدت نفسك مصر ًا على الرجوع للعلاقة القديمة فإنك يجب أن تحدد ما ترغب به تحديدًا.> ستلجأ إلى الاقتراض من أحد المقربين منك لشراء شقة جديدة الفترة الماضية، لا تضع نفسك فى موقف محرج فأما أن تستطيع رد المبلغ الذى اقترضته فى الوقت الذى حددته أو لا تقترض من الأساس، الوقت مناسب للتنزه فى أماكن مختلفة.

برج الجدى حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الجدى على الصعيد المهني:

الجدى على الصعيد العاطفي:

الجدى على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تبدأ الآن وضع قدميك على اول الطريق الصحيح وتختار بين الأفضل من الأفكار التى ستوصلك إلى تحقيق أهدافك بأقصر الطرق، عليك أن تتأنى فى الأختيار حتى لا تخسر المجهود الذى بذلته طوال الفترة الماضية، لتحدد الخطوط العريضة التى تريد أن تسير وفقها فى إطار مبادئك الشخصية التى تدفعك نحو الأفضل دائماً، فترة هامة فى حياتك تحتاج إلى كامل تركيزك.>الفراغ العاطفى حالة من الحالات التى تشعر بها كثيراً هذه الفترة، على الرغم من وجودك فى علاقة عاطفية حقيقية وجادة، لكن عدم القدرة على إحياء لحظات رومانسية حقيقة تعيد معها الدماء إلى مشاعرك تجبرك على التواجد فى غطار ذلك الشعور، لذلك الحديث مع شريك حياتك فى هذه المرحلة هو الحل الأفضل والجيار الأنسب حتى لا تحكم على علاقتك بالفشل.>وعكة صحية خفيفة تخرج منها معافى، بعد تناول عدد من الوجبات الدسمة فى أيام متلاحقة، مما يترتب عليه الشعور بآلام فى المعدة، قد تستمر معك لعدة أيام، لا تغضب من نصائح المقربين فأنت تحتاجها كثيراً هذه الفترة، حتى لا تستسلم للتواجد فى هذه الحالة.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة هامة فى حياته تحتاج إلى كامل قوته الذهنية خاصة أن التطورات المهنية سريعة جداً هذه الفترة، لكن عدم السير وفقاً لخطوات مدروسة قد تعيدك إلى الخلف بشكل مباشر، وتخسر كل ما جنيته فى الفترة السابقة.

برج الدلو حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الدلو على الصعيد المهني:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>مكائد كثيرة تُدبر لك فى عملك بشكل بات يجعل وجودك به مؤقتًا، ازدياد الشك لديك بات يهدد علاقتك بزملاؤك فى العمل، أصبحت تشك فى كل من حولك لدرجة كبيرة، حاول البحث عن فرصة عمل جديدة هذه الأيام تحسبًا لأى ظروف قد تطرأ عليك فى عملك.> آلام العظام جعلتك غير قادرًا على التعامل مع أحداث الحياة اليومية بشكل طبيعى، تأخرت كثيرًا فى استشارة طبيبك الخاص الفترة الماضية ما جعل الآلام لديك تزداد مع الوقت، إذا تأخرت فى استشارة الطبيب هذه الأيام فسوف تحدث لك مضاعفات أنت فى غنى عنها هذه الأيام.> الفترة الحالية غير مناسبة للدخول فى علاقة عاطفية جديدة أو حتى العودة لعلاقة قديمة، لذا حاول أن لا تجعل العاطفة تتحكم فى حياتك بشكل كبير، ربما تضطر إلى إنهاء علاقتك بأحد أصدقاؤك الذى عبر عن حبه لك، أنت تجيد إخفاء مشاعرك جيدًا لذا علاقتك بمن حولك باتت متوترة.> الفترة القادمة ستكون مليئة بالمواقف الصعبة عليك، حاول أن تجتازها بهدوء ودون عناء، الجلوس مع أصدقاؤك الفترة القادمة سيكون أمرًا جيدًا وله دور هام فى تحسين نفسيتك بشكل كبير.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج العذراء على الصعيد المهني:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

> بعض الأزمات التى كنت قد عانيت منها فى الفترة الأخيرة فى عملك هى الآن فى طريقها للحل، الوقت قد حان للجلوس مع نفسك والتخطيط لما ترغب فى القيام به الفترة المقبلة، من الأفضل أن تضع لنفسك بعض المبادئ التى يمكن أن تسير عليها لفترة طويلة من الوقت.> الطقس السئ أثر على جهازك التنفسى، نتيجة إهمالك الفترة الماضية لصحتك فإنك ستضطر إلى إجراء عملية فى الفترة القادمة، لكن لا يوجد أسباب تدعوك للقلق فهى عملية بسيطة لا يتطلب الأمر بعدها أكثر من الانتباه لصحتك وأطعمتك، السير على نظام غذائى فى الوقت الراهن سيجعلك ذات صحة أفضل.> علاقة حب جديدة بدأت تظهر فى حياتك من صديق قريب لديك، كان يمكنك أن تتخلى عن بعض الأفكار التى كانت تربطك بالماضى، لكنك لم ترغب فى قطع العلاقات القديمة بشريكك القديم، لذا إذا كنت ترغب فى البدأ فى علاقة حب جديدة الأيام المقبلة فعليك أن تنتبه إلى تحديد ما تريده بالفعل.> الوقت مناسب لممارسة الرياضات الخفيفة والسفر إلى أماكن بها بحار، لا تحاول الجلوس طويلا فى المنزل دون الاستفادة من الوقت بأى شئ، أنت تحتاج إلى تحسين نفسيتك مما قد عانيته طوال الفترة الماضية، لذا لا تستسلم وتجلس فى المنزل وحيدًا.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 24/4/2016

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العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تعيش حالة من حالة الاكتئاب بعد وصولك إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، فأنت اعتدت على أن تقود فريق بعينه فى العمل، لكن هذه المرحلة تجد نفسك شخص عادى من الفريق وتأخذ أوامر وهذا ما ترفضه طبيعة مولود العقرب العنيدة، التى تحب أن تكون هى القائدة والمتزعمة الموقف، لذلك عليك أن تتقبل الوضع وتتعامل بحكمة أكثر من ذلك.>الحاجة إلى الحب هى من تدفعك الآن للبحث عن نصفك الآخر بين العديد من الشخصيات التى تقابلها يومياً، ويعتبر مولود العقرب من الشخصيات التى تفضل أن تأتى بشريك الحياة بالصفات التى تريدها بعقلها أولاً ثم تحكم الجانب الإنسانى وتختار بناءً على قلبك حتى لا تجد نفسك فى علاقة عملية، لا تمت للعلاقة العاطفية بصلة، فالحب هو شعور قبل أن يكون تفكير>ممارسة الرياضة هى الطريق الأمثل للتغلب على الكسل والتعامل مع العادات الغذائية السيئة بطريقة مثالية، تحتاج إلى التغلب على الشعور بالإجهاد الدائم والحاجة إلى الراحة، فأنت تحتاج إلى الحيوية والنشاط، لذلك تناول الفاكهة والخضروات الطازجة بشكل مستمر.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش حالة من حالات العضب العملى، خاصة أن التوتر الذى يعيشه فى مجال العمل يسيطر عليه ويجعله مشتت بين أكثر من شىء ما بين البحث الناحية العاطفية والناحية المهنية التى تبنى عليها جوانب كثيرة من حياتك، وتجعلها محور اهتمامك.

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة...

>تخلص من عندك الذى قد يقودك إلى وضع سئ تشعر بالندم عليه فيما بعد، استمع إلى نصائح الأخرين ولا تكابر فى أخطائك لأن الوقت ليس فى صالحك، زيارة مرتقبة من صديق لك تغير لك مسار حياتك المهنى بالكامل.>حب الامتلاك سيجعل علاقتك بالحبيب سيئة جداً، يجب أن تكون أكثر ذكاء من ذلك ولا تتعامل مع الخلافات البسيطة بينكما بعناد، بل استمع إليه وحاول أن تبحث عن حلول.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشمل الكثير من التغيرات على صحتك بشكل عام، فإذا كانت أوضاعك مستقرة الآن فعليك الانتباه من الذى سيحدث فى المستقبل.>أوضاعك مستقرة على كثير من المستويات الصحة والمال والعمل، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة التى ستتجاوزها سريعاً.

برج الحمل حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الحمل على الصعيد المهنى..

برج الحمل على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>الهدوء والتحمل أهم ما يجب أن تركز عليه خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن هناك الكثير من المشاكل الطارئة التى تعرضت لها، فما عليك إلا أن تستمع إلى نصائح المحيطين بك ولا تدع الوقت يمر وأنت تكابر.>علاقتك بالحبيب جيدة عليك أن تكون إلى جواره فى المرحلة المقبلة، استمع إليه، واهتم به، وكن حريص على أن تخرج علاقتكما من هذا المأزق الذى يعرضها للخطر.>يتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة خلال الأيام المقبلة، بسبب انشغالك فى العمل، وعدم قدرتك على العمل بشكل جيد، كذلك يفضل أن تستمع إلى نصائح الأطباء وتحصل على قسط كافِ من الراحة.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه خلال الأيام الماضية، وتحديداً على مستوى العمل.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 24/4/2016

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برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تحتاج إلى جرعة كبيرة جدًا من الصبر اليوم حتى تستطيع أن تتحمل السخافات والضغط فى مجال العمل، حاول أن تسير مع التيار قليلًا هذه الأيام الصمت أفضل طريقة للرد على كل ما يزعجك.>لا يجد أن تنظر إلى الماضى تخلصت من علاقة كانت غير مناسبة لك فلا تحاول بأى شكل الرجوع إليها انظر إلى المستقبل وسوف تقابل من يعطيك الحب والتقدير الذى تستحقه.>تشعر بالأرق والتوتر بسبب الضغوطات التى لا تنتهى من مجال العمل يجب أن تعتنى قليلًا بصحتك هذه الأيام وتكون أكثر تنظيمًا لوقتك فى العمل للحد من هذه الضغوط. ممارسة التمارين التأملية سوف تساعدك كثيرًا فى الحصول على الاسترخاء والهدوء.>يوم ضاغط وغير سعيد على الصعيد العملى عليك أن تتحلى بالحكمة فى التعامل مع كل ما يواجهك ولا تتخذ أى قرارات تحت تأثير الانفعال قد تندم عليها كثيرًا فى المستقبل.

حظك اليوم السرطان ليوم الأحد 24/4/2016

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حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفي:

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج االسرطان :

>يعتبر برج السرطان من الأبراج الخيالية التى لا تميل إلى الواقع، لذلك يجب أن يغيروا من هذه الصفة الفترات القادمة لأنها قد تضر بهم كثيراً فى مجال عملهم، لأن الخيال والواقع من الممكن أن يدمروا الحياة العملية.>بالنسبة للحب سيكون من أهم العناصر والعوامل والتى من الممكن أن تجعل حياة هذا البرج فى قمة السعادة، فالمزيد من الرومانسية والحياة العاطفية المثالية التى تحلى من أيامهم.>يجب أن يكونوا أكثر حذراً فى الفترات القادمة وأن يتبعوا تعليمات الأطباء حتى ولو كانت أعراض بسيطة وليست بالضخمة. .>يعتبر برج السرطان من الأبراج الخيالية التى لا تميل إلى الواقع، لذلك يجب أن يغيروا من هذه الصفة الفترات

حظك اليوم برج القوس الأحد 24/4/2016

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برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>لا تتمتع بالحكمة فى التعامل مع أمورك المالية عليك أن تكون أكثر حذرًا وتبدأ فى وضع ميزانية جيدة للأيام القادمة حتى لا تتعرض لضائقة مالية كبيرة لن تستطيع التعامل معها. لديك الكثير من المشاريع المؤجلة والأفكار الرائعة عليك أن تبدأ فى تنفيذها من اليوم.>تقضى أوقات فاترة ومملة فى حياتك العاطفية عليك أن تدخل روح التجديد قليلًا ببعض الخطوات البسيطة التى قد يكون لها أثر كبير. لا تنجرف فى علاقات صداقة غير مناسبة لك قد تندم عليها مستقبلًا>عليك أن تكون حذرًا فيما تأكله اليوم قد تعانى من مشاكل فى المعدة وعسر الهضم والتى قد تتطور إلى مشاكل صحية أخرى كبيرة تجنب الوجبات السريعة والأطعمة المقلية. بعض التمارين الرياضية الخفيفة قد تكون مفيدة جدًا لك اليوم>تحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية إلى وضعك الحالى وخاصة فى أمورك الاقتصادية. حاول أن تحافظ على صفاء ذهنك وتركيزك ولا تتردد فى الاستعانة ببعض الأصدقاء المقربين لحل المشاكل التى لا تستطيع السيطرة عليها.

برج الميزان حظك اليوم الأحد 24/4/2016

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برج الميزان على الصعيد المهنى...

على الصعيد العاطفى

برج الميزان على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة.

>يتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل على مستوى العمل، مديرك سيكلفك بعمل قد يكون سبباً فى حصولك على ترقية منتظرة، اهتم ولا تدع الفرصة تفوتك هذه المرة.>يتوقع أن هناك لقاء قريب سيجمع بينكما كما أن هناك الكثير من الخلافات القديمة التى ستكون فى طريقها إلى الحل، وعلى الرغم من أنه دائماً ما يشعر بالغيرة الزائدة إلا أنك قادر على أن تشعره بالاحتواء.>أزمات صحية كانت تطاردك فى الفترة الماضية، ولكن عليك أن تهتم بكافة التفاصيل التى قد تراها أنت بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر فى غاية الأهمية والتى تتركز حول ضرورة أن تحصل على قسط كافِ من الراحة.>يتوقع أن تمر بأزمات ولكن بذكائك ستكون قادر على تجاوز الأزمة، كما أن هذا سيساعدك على تحقيق ما تريد حتى تصل إلى ما ترغب.