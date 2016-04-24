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سيدة تضع مولودها بمحطة مترو غمرة.. والشرطة تقيم ساترًا حولها

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سيدة تضع مولودها بمحطة مترو غمرة.. والشرطة تقيم ساترًا حولها سيدة تضع مولودها بمحطة مترو غمرة.. والشرطة تقيم ساترًا حولها
شهدت محطة مترو غمرة، اليوم السبت، حالة وضع، لإحدى السيدات على رصيف المحطة، وفرضت قوات الأمن كردونًا حول السيدة، وإقامة ساتر لحجبها عن باقى المواطنين، ووضعت مولودها بمساعدة مجموعة من النساء، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها لأقرب مستشفى.

تلقى قسم شرطة ثان مترو الأنفاق، إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها على رصيف المحطة، واستدعت الخدمات مسعف المحطة وتم فرض كردون "ساتر" بمعرفة الخدمات حتى الانتهاء من عملية الوضع .

وتبين أن السيدة تدعى "مروة ف"، 27 عاما، ربة منزل، مقيمة بالمرج الجديدة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية بالمحطة، ونقل السيدة ومولودها فى حضور زوجها " محمد ا" لمستشفى شبرا العام لاستكمال تقديم الرعاية الطبية لها .

ـ سيدة تضع مولودها فى محطة مترو المرج الجديدة والشرطة تنلقها للمستشفى
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