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كريم حافظ: اللعب للأهلى "حلم".. وأفضل استمرارى فى الاحتراف

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كريم حافظ: اللعب للأهلى "حلم".. وأفضل استمرارى فى الاحتراف كريم حافظ: اللعب للأهلى "حلم".. وأفضل استمرارى فى الاحتراف
أكد كريم حافظ، لاعب ليرس البلجيكى، والمعار لصفوف أمونيا القبرصى، أنه لم يتلقى أى عروض رسمية من النادى الأهلى، من أجل الانضمام لصفوفه بداية من الموسم الكروى المقبل، موضحاً أن كل ما تردد مؤخراً حول عروض المارد الأحمر مجرد "كلام صحافة" ولا يعلم عنه أى شىء.

وأضاف كريم، الذى يبلغ من العمر 20 عاماً، خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير"، أن الانضمام لصفوف المارد الأحمر، يعد حُلما لكل لاعب، خاصة أنه النادى الأكبر على مستوى القارة الإفريقية، مشيراً إلى أنه يرغب فى استمراره فى رحلة الاحتراف بأوروبا، مؤكداً أن وكيل أعماله يمتلك عديدا من العروض فى الدورى الأوروبى، وسيفضل الاستمرار فى الاحتراف وعدم العودة للدورى المصرى.

وأوضح كريم حافظ، أنه صديق شخصى لعديد من لاعبى الأهلى مثل رمضان صبحى، ومحمد هانى، نظراً لأنه كان ناشئاً بالقلعة الحمراء، قبل الانضمام لأكاديمية وادى دجلة، ولم يحدثه أى لاعب منهم حول رغبة الأهلى فى التعاقد معه.

واستطرد لاعب ليرس المعار لفريق أمونيا، أنه يحلم باللعب بأحد أندية الدورى الاسبانى، أو الألمانى، لافتاً إلى أنه يفضل المشاركة مع نادى صغير، وعدم الجلوس احتياطياً فى نادى كبير.

وعن مثله الأعلى فى الملاعب المصرية، أكد كريم حافظ أنه يتخذ، سيد معوض، ومحمد عمارة، و الراحل محمد عبد الوهاب، مثله الأعلى فى ، والبرازيليان مارسيلو و روبرتو كارلوس، فى الملاعب الأوروبية.


>حلم نهائى كأس قبرص يداعب كريم حافظ مع أومونيا
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مصر 365

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